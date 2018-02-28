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慈湖轉型去威權 遊客比謁靈者多

2018-02-28 19:25中央社 桃園28日電

桃園市大溪區慈湖陵寢靈櫬被民眾直接闖入潑漆、現場拉起「創建台灣共和國」白布條。圖...
桃園市大溪區慈湖陵寢靈櫬被民眾直接闖入潑漆、現場拉起「創建台灣共和國」白布條。圖／翻攝自蠻番島嶼社
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桃園慈湖陵寢今天發生棺柩遭紅漆潑灑事件，「兩蔣陵寢」歷經政局變遷，逐漸褪去威權色彩，隨著慈湖紀念雕塑公園設立與後慈湖的開放，現在到慈湖的遊客比謁靈者還多。

桃園慈湖陵寢在二二八和平紀念日遭獨派團體攜帶紅漆闖入，主張落實轉型正義的獨派青年，聲稱是將象徵二二八事件受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者先總統蔣中正的棺柩上。

慈湖陵寢內擺放的棺柩空間不大，每次兩蔣謁靈活動時，僅能安排中央社與一家電子媒體進入，管制相當嚴格，因此中央社記者檔案照片塵封許多歷史紀憶，涵蓋各時期的政治人物，最早溯及前總統李登輝出席謁靈，陪祭者包括五院院長，規模與陣容相當浩大。

早期慈湖陵寢並設立陵寢管理處，也安排常駐的兵力駐守，但隨著國軍精實專案後，負責陵寢的官兵人數大幅減少，森嚴感也逐漸消失。

如今除了有黨政人士前往，才會有特別的儀式安排外，其餘一般民眾前往，官兵也都僅是負責動線宣導的安排，民眾與棺柩的距離只有3、4公尺，幾乎「零距離感」。

早期的陵寢管理處官兵私下以「古墓派」自稱，因為要守著兩蔣棺柩，如今隨著時局改變與軍方人員的調動，長期守在陵寢的「古墓派」官兵幾乎為零。

慈湖氛圍的轉變，可追溯到前副總統呂秀蓮在擔任桃園縣長時，積極籌劃慈湖紀念雕塑公園，將全台各單位廢棄或移轉的兩蔣雕像，移到慈湖紀念雕塑公園，希望「讓歷史歸於歷史，讓文化歸於文化」；如今已有超過200多座兩蔣的各式銅像、雕像位於雕塑園區內，成為桃園的著名觀光景點之一。

早年謁靈除了不少黨政人士外，慈湖也成為雙十國慶前，包括許多來台參與國慶活動的海外僑胞、藝人、華埠小姐必經之地；在謁靈場合中也可看到老淚縱橫、拄著拐杖的老兵，流露無法此生重回家鄉的悵然。

然而老兵逐漸凋零，晚近到慈湖的臉孔也有所改變，甚至多了來台觀光的陸客，觀光味益加濃厚，甚至遊客比謁靈者還多，氣氛也大為改變。

隨著時代的腳步，曾經門禁森嚴的管制區逐漸揭開面紗，包括後慈湖、戰備坑道也都可以藉由申請參觀，成為另一種觀光資源；夜觀螢火蟲，慈湖音樂會，也都成為桃園市政府觀光旅遊局夏日北橫旅遊節的場合之一。

慈湖原本神祕且禁錮的色彩已經悄然改變，安厝的棺柩只是陵寢中的一小部分，有些新新世代的人，到慈湖時，甚至表示沒聽過「先總統蔣公紀念歌」。而在長期採訪的記者眼中，時代會變，慈湖氛圍已經大大改變，蔣家風華早已轉為為百姓家。

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