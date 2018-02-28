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【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

潑灑蔣介石棺柩紅漆記者會 遭鬧場

2018-02-28 16:12聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

228事件屆滿71周年，桃園慈湖陵寢蔣介石的棺柩，上午遭青年獨派團體帶著紅漆闖入潑灑紅漆，造成靈柩及紅地毯上留有大量且明顯的紅漆痕跡。參與的青年獨派團體自由台灣黨李嘉宇、台大周維理、蠻番島嶼社陳俞璋等人，下午舉行記者會說明過程及表達「清除支那威權、建立台灣共和」理念，並撕毀國旗。過程中，有媒體提問質疑作為，引發衝突，遭驅離趕出會場。

參與的青年獨派團體自由台灣黨李嘉宇下午舉行記者會說明過程及表達「清除支那威權、建...
參與的青年獨派團體自由台灣黨李嘉宇下午舉行記者會說明過程及表達「清除支那威權、建立台灣共和」理念，並撕毀國旗。記者黃義書/攝影
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參與的青年獨派團體自由台灣黨李嘉宇下午舉行記者會說明過程及表達「清除支那威權、建...
參與的青年獨派團體自由台灣黨李嘉宇下午舉行記者會說明過程及表達「清除支那威權、建立台灣共和」理念，並撕毀國旗。記者黃義書/攝影
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中時電子報記者江飛宇提問質疑作為，引發衝突，遭驅離趕出會場。記者黃義書/攝影
中時電子報記者江飛宇提問質疑作為，引發衝突，遭驅離趕出會場。記者黃義書/攝影
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中時電子報記者江飛宇提問質疑作為，引發衝突，遭驅離趕出會場。記者黃義書/攝影
中時電子報記者江飛宇提問質疑作為，引發衝突，遭驅離趕出會場。記者黃義書/攝影
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