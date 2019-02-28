紀念228 蔡總統：創傷不會自然消失

2019-02-28 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



昨天是二二八事件七十二周年，蔡英文總統出席中樞紀念儀式表示，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，有一些認為過去的事不必再提，「我要再一次嚴肅的表達，我不同意這種看法」，「過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時的癒合，但內心留下的創傷，不會自然的消失。」

蔡英文總統（中）昨天出席二二八中樞紀念儀式，頒發回復名譽證書給受難者家屬。 記者林澔一／攝影 分享 facebook 蔡總統表示，台灣社會不會忘記二二八，這件事情也許帶走了一整個世代的台灣菁英，也許帶來了超過半個世紀的沉默，但是隨著春天的到來，就算是玉山上的積雪，也都會融化，「歷史紀錄總是涓滴成河，所有還沒有被揭露的歷史真相，一定會隨著轉型正義的推動，逐漸的浮現」。

蔡總統說，面對國家的威權統治，是每一個經過民主化的國家都必須處理的課題；轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯。

蔡總統前天說，今年政府要發表二二八轉型正義新報告，系統性釐清事件真相。她昨天還頒發「回復名譽證書」給王富、許金水、張木火及曾琳土等四位受難者家屬。

行政院長蘇貞昌及台北市長柯文哲也出席中樞紀念儀式並致詞。不過，二二八事件受難家屬徐世雄批評柯文哲是投機分子，「利用我們的痛苦來達到他的目的」。

蔡英文總統（中）昨天上午出席義光教會舉辦的二二八追思禮拜，結束後，蔡總統神情凝重的離開。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

蔡總統說，不久之前，在二二八事件紀念基金會的努力之下，從公開的檔案中，經過考證及查核，整理出四百多筆可能在二二八事件受難但尚未提出賠償申請的名單，這說明了我們對於歷史真相，我們的了解依然是不夠的，這項工作將會持續的進行下去；除了賠償個人個別受難者跟家屬之外，同樣重要的是系統性地釐清事件真相。

蔡總統表示，推動轉型正義的目標，就是要讓每一個生活在台灣的人民，每一天都可以安心生活，不必擔心政府用暴力壓迫人民，不必擔心半夜被警察帶走，以後就一去不回，「可以自由的閱讀，可以自由的發表意見，可以一起打造更美好的民主社會」。