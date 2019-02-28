親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
二二八事件72年
重啟核四掀論戰
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

紀念228 蔡總統：創傷不會自然消失

2019-02-28 23:52聯合報 記者林敬殷／台北報導

昨天是二二八事件七十二周年，蔡英文總統出席中樞紀念儀式表示，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，有一些認為過去的事不必再提，「我要再一次嚴肅的表達，我不同意這種看法」，「過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時的癒合，但內心留下的創傷，不會自然的消失。」

蔡英文總統（中）昨天出席二二八中樞紀念儀式，頒發回復名譽證書給受難者家屬。 記者...
蔡英文總統（中）昨天出席二二八中樞紀念儀式，頒發回復名譽證書給受難者家屬。 記者林澔一／攝影
分享
蔡總統表示，台灣社會不會忘記二二八，這件事情也許帶走了一整個世代的台灣菁英，也許帶來了超過半個世紀的沉默，但是隨著春天的到來，就算是玉山上的積雪，也都會融化，「歷史紀錄總是涓滴成河，所有還沒有被揭露的歷史真相，一定會隨著轉型正義的推動，逐漸的浮現」。

蔡總統說，面對國家的威權統治，是每一個經過民主化的國家都必須處理的課題；轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯。

蔡總統前天說，今年政府要發表二二八轉型正義新報告，系統性釐清事件真相。她昨天還頒發「回復名譽證書」給王富、許金水、張木火及曾琳土等四位受難者家屬。

行政院長蘇貞昌及台北市長柯文哲也出席中樞紀念儀式並致詞。不過，二二八事件受難家屬徐世雄批評柯文哲是投機分子，「利用我們的痛苦來達到他的目的」。

蔡英文總統（中）昨天上午出席義光教會舉辦的二二八追思禮拜，結束後，蔡總統神情凝重...
蔡英文總統（中）昨天上午出席義光教會舉辦的二二八追思禮拜，結束後，蔡總統神情凝重的離開。 記者邱德祥／攝影
分享

蔡總統說，不久之前，在二二八事件紀念基金會的努力之下，從公開的檔案中，經過考證及查核，整理出四百多筆可能在二二八事件受難但尚未提出賠償申請的名單，這說明了我們對於歷史真相，我們的了解依然是不夠的，這項工作將會持續的進行下去；除了賠償個人個別受難者跟家屬之外，同樣重要的是系統性地釐清事件真相。

蔡總統表示，推動轉型正義的目標，就是要讓每一個生活在台灣的人民，每一天都可以安心生活，不必擔心政府用暴力壓迫人民，不必擔心半夜被警察帶走，以後就一去不回，「可以自由的閱讀，可以自由的發表意見，可以一起打造更美好的民主社會」。

轉型正義二二八事件柯文哲蔡英文
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

228事件 促轉會：真正和解 加害者應出面認錯

2019-03-01 00:11

紀念228…柯：應告別悲傷 韓：按讚取代暗箭

2019-03-01 00:00

轉型正義、228平反 馬英九：早做完了

2019-02-28 23:56

紀念228 各地追思 期許「和解共生」

2019-02-28 23:20

追思228 跑出陰霾、音樂會揮別悲情

2019-02-28 22:48

第三勢力團結聯盟成立「228事變真相論壇」

2019-02-28 21:55

台南柯粉暴動「阿北！我愛你」 柯文哲舉香蕉微笑

2019-02-28 21:06

楊翠：轉型正義是國家、政府、人民的共同責任

2019-02-28 20:54

影／楊翠：轉型正義工作不會停止

2019-02-28 19:51

爭睹柯P人潮 擠爆台南南鯤鯓代天府

2019-02-28 19:39

蔡總統：理解歷史就能擁抱更好的未來

2019-02-28 18:45

影／柯文哲違規？在嘉義高鐵禁止載客處搭車

2019-02-28 18:09

228平反早做完了？蘇貞昌：很多史料還沒水落石出

2019-02-28 18:05

影／二二八事件72年 蔡柯同聲「勿再犯同樣錯誤」

2019-02-28 17:13

228受難者趙水濱：只是開門看一眼 子彈就打過來

2019-02-28 16:52

紀念228事件朱立倫：盼台灣人民和平相處、兩岸和平

2019-02-28 16:51

228追思會 柯爸心痛談：要忘記很難 會盡量放下

2019-02-28 16:38

林義雄出席追思紀念會 陳菊：悲劇不能重演

2019-02-28 16:19

紀念228 侯友宜：是台灣人性命和眼淚糊起來的日子

2019-02-28 16:16

柯文哲228致詞「逃避無法解決問題」 受難家屬批投機

2019-02-28 16:02

柯文哲：228真相究責未明 逃避無法解決問題

2019-02-28 16:00

228令人悲痛 柯文哲：可否用積極正面方式紀念

2019-02-28 15:59

紀念228不哽咽 柯文哲：敞開心胸彼此對話

2019-02-28 15:16

228受難家屬建議恢復紀念音樂會 中市：研議明年復辦

2019-02-28 14:53

二二八事件72周年 林義傑為自由而跑

2019-02-28 14:28

影／228事件72周年 盧秀燕：化解仇恨 正向迎向未來

2019-02-28 13:25

花蓮228紀念活動獻花 徐榛蔚：記取教訓讓未來更好

2019-02-28 13:19

228看「幸福綠皮書」 侯友宜：感受愛與包容

2019-02-28 13:18

告別悲傷追思228 柯P再拚「一日雙城騎」分兩段騎

2019-02-28 13:05

影／轉型正義？蔡政府將發表228「新」報告

2019-02-28 13:03

屏東縣府揮別悲情 以歌聲悼念228受難者

2019-02-28 13:01

228事件72周年 楊翠：盼社會透過促轉會更了解歷史

2019-02-28 12:53

228紀念日 王金平臉書貼文回憶立法補償過程

2019-02-28 12:28

回想二二八事件 受難者家屬：母親的淚水烙印在心中

2019-02-28 12:13

紀念228 韓國瑜：「按讚」取代「暗箭」

2019-02-28 12:02

「自由路上」紀念二二八 群眾募資辦藝術節

2019-02-28 12:01

宜蘭228追思 以擁抱關懷受難者家屬

2019-02-28 11:55

228事件受害者家屬：盼愛與包容帶領我們走出沉痛

2019-02-28 11:53

馬英九：蔡政府轉型正義撕裂族群、挑起仇恨

2019-02-28 11:45
看更多

熱門文章

朱立倫願重啟核四 林義雄重砲批：不應讓他當選

2019-02-28 09:26

偷吃步？柯文哲單車一日雙城出發 苗栗到嘉義坐高鐵

2019-02-28 08:55

陳吉仲說只是講實話 韓國瑜：我講的是虛話嗎？

2019-02-28 11:53

謝龍介回擊民進黨全黨打壓 也勸告賴清德這句話

2019-02-28 10:34

總統初選制定案 孫大千：國民黨將面臨五個重大危機

2019-02-28 09:12

韓國瑜訪馬來西亞犯大忌？ 蘇治芬：因為「豬」隊友

2019-02-28 13:17

影／韓國瑜還在氣 陳吉仲改口感謝「擴大既有通路」

2019-02-28 13:49

媒體指化身東廠盯韓國瑜 外交部：言語施暴令人齒寒

2019-02-28 21:06

黃士修：林義雄急忙出手 把「民主進步黨」做賤了

2019-02-28 17:04

【重磅快評】若大陸電玩罵小英87... 當赤燭踩紅線

2019-02-28 17:51

台南柯粉暴動「阿北！我愛你」 柯文哲舉香蕉微笑

2019-02-28 21:06

228解謎！信義計畫區的高樓 差點蓋在中正紀念堂…

2019-02-28 08:00

黃士修：林義雄甘做民進黨打手 剩下什麼價值?

2019-02-28 11:46

影／柯文哲違規？在嘉義高鐵禁止載客處搭車

2019-02-28 18:09

韓市長怒氣未消 陳吉仲改口：樂見大家協力外銷

2019-02-28 18:01

轉型正義是政黨鬥爭、過去不必再提 蔡總統：我不同意

2019-02-28 15:49

駁林義雄 周錫瑋：誰才昨是今非、意見不同就罵人

2019-02-28 20:32

影／韓流只是一日行情？賴神道出立委補選勝負關鍵

2019-02-28 10:19

影╱總統提名保留徵召韓國瑜可能 朱立倫：給我最高激勵

2019-02-28 16:37

陸對台宣傳App上架！我陸委會直播人氣爆慘…怎對抗？

2019-02-28 10:00

韓國瑜被打臉暴怒 林濁水：市長都當業務員恐沒空上班

2019-02-28 13:54

韓國瑜出國搶訂單被唱衰 盧秀燕：陳吉仲應接機釋善意

2019-02-28 11:00

吳子嘉被開除 宅神酸陳其邁「有時玩還願沒空探兄弟」

2019-02-28 10:17

「蔡丁貴敢辱蔣將為他重塑髮型」 黃埔子弟護慈湖

2019-02-28 08:49

陳吉仲酸韓國瑜 郝龍斌：小英南向政策不也「既有」嗎

2019-02-28 16:21

早稻田大學有意高雄設高中 韓國瑜計畫前往東京拜訪

2019-02-28 14:28

酒駕致死重懲 律師反問：難道超速撞死人比較不可惡？

2019-02-28 08:32

核四重啟論戰 朱立倫辦：核電廠延役怎沒見林義雄？

2019-02-28 11:45

影／盧秀燕：陳吉仲應無惡意 可為韓國瑜接機釋善意

2019-02-28 11:31

林義雄痛批「不是無能，就是沒有心」　朱立倫重砲回擊

2019-02-28 16:57

形容跟柯文哲「如美女互看不善」 韓國瑜：不知他現怎看我？

2019-02-28 11:52

【即時短評】韓柯「美女對望」 會出現惡毒眼神？

2019-02-28 23:18

大屠殺是國際宣傳？猶太團體籲柯P言論應慎重

2019-02-28 22:59

柯文哲指屠殺是「宣傳」 李茂生：人累講的常是真心話

2019-02-28 08:53

228受難者趙水濱：只是開門看一眼 子彈就打過來

2019-02-28 16:52

影／林義雄批重啟核四 朱立倫狠酸：核二再轉怎不吭聲

2019-02-28 18:01

韓國瑜陳吉仲互嗆 蘇貞昌：可以看成正面發展

2019-02-28 18:11

國防部長巡視安宇遠程預警雷達站台 緊盯共軍動態

2019-02-28 20:53

黨未排除徵召韓國瑜選總統可能 馬英九：最重要是團結

2019-02-28 11:55

聲請停止執行敗訴確定 救國團：被黨產會掐住脖子

2019-02-28 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top