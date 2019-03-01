紀念228…柯：應告別悲傷 韓：按讚取代暗箭

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲，昨天一同出席「228事件72周年中樞紀念儀式」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天出席二二八事件七十二周年中樞紀念活動，他以「告別悲傷，讓黑暗中的光照亮台灣」為主題，對這段歷史苦難表示哀悼。柯表示，這天固然是令人悲慟的日子，但七十一個年頭已經過去，是不是可用比較積極正面的方式紀念？高雄市長韓國瑜昨則在臉書發文，表示「用『按讚』取代『暗箭』，才是紀念二二八最好的方式」。

柯文哲的祖父柯世元是二二八受害者，柯說，二二八事件是許多人不能訴說的創傷、一輩子的承擔，卅多年來政府道歉、追思、立碑、回復名譽、賠償、人權教育、檔案公開等，做了不少事。但對事件真相、加害者究責、威權象徵如何處理等，因擔心社會分裂，使許多人不想碰觸這問題，也讓轉型正義的工作停滯不前。不過，柯文哲今年二二八選擇以騎單車告別悲傷。他說，台灣應告別悲傷的氣氛，迎向充滿希望、正面力量，讓台灣向前走。

韓國瑜在臉書發文表示，二二八是台灣歷史上一道值得我們永誌不忘的傷痕，它用血的教訓告誡我們社會和平的重要性及族群對立的毀滅性，紀念歷史傷痕最好方式，就是不要重蹈歷史的覆轍。

但他說，很可惜，今天「非我族類，其心必異」、「順我者昌，逆我者亡」、「州官放火，百姓禁燈」的狹隘恐怖，還在台灣政壇上陰風陣陣。希望大家在這個沉重的紀念日裡，誠實面對自己、虛心了解異己，嘗試用「按讚」取代「暗箭」，才是紀念二二八最好的方式。