台南228吃魷魚粥 女作家轟辱湯德章 主辦說理解有誤

2018-03-01 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台灣羅馬字協會、台文筆會、台灣教授協會、府城舊冊店、李文正議員服務處、成大台灣語文測驗中心、台灣南社、台灣上讚全台語相放伴平台、台灣教會公報社等單位，將在3 月3日下午2點28分，在台南市228紀念公園舉辦「唸歌詩、吃魷魚粥，紀念二二八台灣英靈」，台語女詩人王麗華痛批是不懂正確歷史，她說，湯德章當年被刑求雙手無法捧碗，只能趴著以口就碗吃飯，指主辦單位是在消費228，在被害者後代家屬傷口上撒鹽。

主辦之一的成大台文系教授蔣為文表示，尊重王麗華的感受，也敬重她是前輩，已把活動從湯德章紀念公園改到台南市228紀念公園，但每個人做法不一樣，當天活動是紀念228台灣英靈活動，不只是針對湯德章，前幾年爭取將3月13日正義與勇氣紀念日正名為「湯德章紀念日」，怎麼可能會辦活動侮辱湯德章？

蔣為文說，吃魷魚粥不是台南的創舉，很多地方都辦過，最早是在美國台灣同鄉會，主要是象徵意義，就像掃墓完後吃潤餅，台南紀念228台灣英靈活動，也安排有台語詩歌朗誦，過程也很嚴肅，只是在會後吃魷魚粥象徵一下，王麗華老師可能誤會是歡樂的嘉年華，今年以另類創意的方式來舉辦，也是希望讓年輕人願意來與。

台羅會等發起的228紀念活動說明，228大屠殺至今已71周年，其中也歷經幾次政權轉換。然而整體屠殺事件卻尚未完全獲得平反與進行轉型正義的處理。公元1947年3月10日，台北市律師公會會長李瑞漢正在家中與家人及友人享用魷魚粥。突然有憲兵及便衣前來非法逮捕李瑞漢，結果一去不返。日後每逢3月10日李瑞漢家屬便以吃魷魚粥以作紀念。

除了李瑞漢之外，還有許多台灣菁英在這場228大屠殺當中受難，譬如湯德章、王育霖、林茂生、陳澄波等。為了紀念這些為台灣犧牲的英靈，特別辦理此次新民俗活動，擬透過台語歌詩及魷魚粥、魷魚絲、228潤糕等來感謝這些護國的台灣先賢先烈。歡迎有志者一同前來參與！不便前來者，也歡迎自行在家吃魷魚粥並post上Facebook以示響應！

王麗華對此相當不滿，她說吃魷魚粥是台北的事，和台南有什麼關係？228各地都要有紀念活動，就是各地發生的性質不一樣，湯德章當初為救成大學生去請命，在獄中還遭到刑求，雙手骨折無法拿碗，隔壁獄友看到湯德章是趴在地上用嘴巴就碗吃飯，有台灣意識的人看到這段歷史都難過到掉眼淚，何況是台文系教授，怎麼會不知道這段歷史，竟然在台南228紀念活動中吃魷魚粥？