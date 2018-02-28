二二八家屬批蔣中正「殺人魔王」、柯文哲「落跑市長」

2018-02-28 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



二二八受難者家屬林黎彩今天在中樞紀念儀式代表致詞時批評，政府用占地極廣的中正紀念堂，祀奉二二八「殺人魔王」蔣中正，對受難者是莫大侮辱。圖／聯合報系資料照片。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook

二二八事件71周年，二二八和平公園今天下午舉行「時代轉型．正義無懼」中樞紀念儀式。受難者家屬林黎彩代表致詞時批評，政府用占地極廣的中正紀念堂，祀奉二二八「殺人魔王」蔣中正，對受難者是莫大侮辱。

林黎彩致詞時，還當著台北市長柯文哲的面，稱他是「2016年二二八落跑的市長」。當年柯文哲騎自行車挑戰「一日雙塔」，從新北市富貴角出發，抵達屏東鵝鑾鼻，未參加台北二二八紀念活動。

除了柯文哲，包括蔡英文總統、行政院長賴清德、內政部長葉俊榮、文化部長鄭麗君、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元、立委姚文智、尤美女等人，都出席這場中樞紀念二二八儀式。

林黎彩是二二八事件受難者林界之的女兒，現任二二八事件紀念基金會董事。她全程以台語致詞。她說，代表致詞的心情非常複雜，因為「二二八」3個字，就像針不斷地刺著她。

接著話鋒一轉，她表示，前總統李登輝在1995年代表國家首次向二二八受難者與家屬道歉時，她選擇抗議，理由是紀念碑雖有代表性，占地卻非常小；反觀，中正紀念堂占地寬廣、建築物高大華美，紀念的卻是二二八事件的「元凶」、「殺人魔王」蔣中正，對家屬是莫大侮辱，不但不公不義，也沒有道德是非。

林黎彩還說，行政院在1995年底成立「財團法人二二八事件紀念基金會」，卻只有補償與紀念儀式，沒有重視歷史教育；第一次政黨輪替後，也只有把條例的「補償」改為「賠償」，卻仍未見政府對二二八事件元凶蔣中正與加害者有其他追究動作。

她表示，蔣中正與加害者雖已死亡，但歷史必須記載；目前雖已通過「促進轉型正義條例」，家屬卻擔心效果有限，希望蔡總統能下放權力給「促進轉型正義委員會」，真正落實轉型正義。