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馬英九赴二二八紀念館 寫下這24個字

2018-02-28 10:55聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。

前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事，...
前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。記者王騰毅/攝影
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前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事，...
前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。記者王騰毅/攝影
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前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。記者王騰毅/攝影
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前總統馬英九上午到二二八和平紀念館參觀展覽，並在提字牆留下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。記者王騰毅/攝影
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紀念館馬英九二二八事件
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