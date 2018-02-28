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二二八紀念日 民眾闖慈湖陵寢對蔣靈柩潑漆

2018-02-28 10:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

今天是228紀念日，民眾披露桃園慈湖陵寢今有人帶著紅漆闖入，向停靈其間的蔣中正棺柩潑撒紅漆。這是前總統蔣中正靈柩自1975年奉厝此地以來，首度遭到破壞褻瀆，恐激化意識形態對立。

據潑漆者發出聲明聲稱，在桃園市的觀光導覽頁面上，對於「慈湖陵寢」，有這麼一段怵目驚心的描述：「世界各地謁陵緬懷一代偉人的聖地」。而桃園市長鄭文燦曾經在回應兩蔣園區議題時說「轉型正義不該窄化為去蔣」，我們要提醒鄭市長，去蔣化固然只是轉型正義的一個環節，但是，不去蔣並繼續拖延「威權地景清理」（landscape cleansing），轉型正義就不可能達陣。在各界紀念台灣人民苦難的今天，一群關切公義，主張落實轉型正義的青年，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩。

圖擷自蠻番島社
圖擷自蠻番島社
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慈湖陵寢目前仍由國防部後備指揮部維護管理，派遣禮兵駐防，並有警方協助處理，民進黨執政後，立法院不斷檢討此地預算與人力，要求撤防。

後備指揮部政戰主任簡士偉表示，此事發生在上午9時陵寢開放後，因為參觀群眾人多，未及時防範，事發後軍方已封閉現場，通知警方前來採證，並扣留監視器影象追查肇事者，一切依法究辦。至於停留在蔣棺柩上的紅漆，因應警方採證需求，今天恐無法作清理。

臉書社團「FETN-蠻番島嶼社」貼文將相關人士「慈湖-兩蔣文化園區」潑漆舉措完整錄下：

#ChengLiân_To̍kphài_228_Hêngtōng_Sengbêng

青年獨派228行動聲明

Kūnî nîbóe, chipchèngtóng thongkòe " Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē", tôngsî bînkan mā tı̍ttı̍t tánthāi tongkio̍k khah kín chìnhêng " Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí" ê chèngtī kangthêng.

去年年底，執政黨通過「促進轉型正義條例」，民間無不期盼當局能儘速展開「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。

Tong ta̍kê lóng teh koansim tóngsán, oátòa-cho͘chit kah tóngàn-kongkhai téngténg gītê ê sî, Thôhn̂g lióngChióng thênglêng ê só͘chāi soah bô lâng khì chùì--tio̍h. Chipchèng tongkio̍k kèsio̍k hō͘ kah bînchú siāhōe ôanchôan bēha̍h ê " Tèông-lêngchhím" tī hia, uikoân ê bônghûn mā tio̍h kèsio̍k tī Tâiôan m̄bat lîkhui.

當各界都把焦點放在黨產、附隨組織與檔案公開等等議題時，桃園的兩蔣停靈處卻沒有得到應有的關注，執政當局消極放任與自由民主社會格格不入的「帝王陵寢」，讓獨裁者的幽靈，繼續在自由民主的台灣遊蕩。

Tī Thôhn̂g-chhī koankong ê ia̍hbīn téngkoân, ū chı̍t toāⁿ iúkoan Chûô͘ ê biâusu̍t: " Sèkài Koktē Biánhôai Chı̍ttāi Úijîn ê Sèngtē". Thôhn̂g chhītiúⁿ Tēⁿ, Bûn-Chhàn mā bat tī hôeèng LióngChióng Ôankhu ê gītê sî kóng kòe: " Chóanhêng-chènggī m̄sī kanna beh tû Chióng niâ", gún beh thêchhéⁿ Tēⁿ chhītiúⁿ, tûChióng tongjiân kanna sī choánhêng-chènggī ê chı̍t pō͘hūn, m̄koh nā chham che lóng bô beh chò, tı̍ttı̍t leh thoaiân " Uikoân Tēkéng Chhenglí", ánne kengka bô khóléng ta̍tkàu chóanhêng-chènggī.

在桃園市的觀光導覽頁面上，對於「慈湖陵寢」，有這麼一段怵目驚心的描述：「世界各地謁陵緬懷一代偉人的聖地」。而桃園市長鄭文燦曾經在回應兩蔣園區議題時說「轉型正義不該窄化為去蔣」，我們要提醒鄭市長，去蔣化固然只是轉型正義的一個環節，但是，不去蔣並繼續拖延「威權地景清理」（landscape cleansing），轉型正義就不可能達陣。

Tī kokkài kìliām Tâiôan jînbîn siūlān ê kia̋jı̍t, chı̍t tīn koansim konggī, chútiuⁿ sı̍thiān choánhêng-chènggī ê chhengliân, chiong tāipiáu siūlānchiá chheⁿhoeh ê ângchhat, phoah tī to̍kchhâichiá thênglêng ê lêngkiū.

在各界紀念台灣人民苦難的今天，一群關切公義，主張落實轉型正義的青年，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩。

#Lán_ê_sò͘kiû

我們的訴求：

It, thiatté chhengtû uikoân ûichí, mài koh iōng Tâioân chugoân lâi chhāi to̍kchhâichiá.

一、徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者。

Lán ho͘io̍k chipchèng-tongkio̍k, nā beh kèsio̍k í Tâioân-chugoân lâi chhāi lióngChióng, tùi to̍kchhâichiá ê phakpài nā bô thêng, bô khólêng sı̍thiān choánhêng-chènggī. Chitmá chipchèngchiá chı̍thongbīn thêchhéⁿ jînbîn uikoân le̍ksú ê po̍kle̍k kah khióngpò͘, chı̍thongbīn soah pàng chútō tô͘sat ê goânhiong i thênglêng ê só͘chāi í kah tèông pêⁿkâng ê kuibô͘ lâi chûnchāi, che sī tùi choánhêng-chènggī siōngtōa ê gō͘kái kah bújio̍k.

我們要呼籲執政當局，只要繼續以台灣資源供奉兩蔣停靈，只要對獨裁者的膜拜沒有消失，轉型正義就不可能真正到來。執政者一邊提醒人民，威權獨裁的暴力歷史不能重演，一邊坐視屠殺元兇的停靈處，以帝王的陵寢規格存在，是對轉型正義最大的嘲諷。

Jī, hùitû LióngChióng Bûnhòa Oânkhu, uikoân ûichí m̄sī koankong chugoân.

二、廢除兩蔣文化園區，威權遺緒不是觀光資源。

"Chhiokchoán Tiâulē" thongkòe íāu, Thôhn̂g-chhī sengbêng í " le̍ksú bûnhòa kah koankong kèta̍t" ê líiû beh lâi póliû LióngChión Bûnhóa Oânkhu. Lán beh tī chia sīmtiōng hiòng Thôhn̂g-Chhīchènghú piáubêng, uikoân ûichí bētàng sī koankong "kèta̍t", chôngpài to̍kchhâichiá kengka bēēng--ê sī chı̍t ê chūiû bînchú kokka èngkai póchûn ê " le̍ksú bûnhòa".

「促轉條例」通過後，桃園市府聲明，將「基於歷史文化、觀光價值」保留兩蔣文化園區，我們要嚴正向桃園市政府表明，威權遺緒不能是觀光「價值」，崇拜獨裁者，更不是自由民主國家應該保存的「歷史文化」。

Lán sò͘kiû chipchèng-tongkio̍k, iōng kohkhah chekke̍k ê hongsek chhúlí lióngChióng thênglêng ê uikoân tēkéng chhenglí. LióngChióng ê koankiū bô èngkai í kah tèông pêⁿkâng ê kuibô͘ tī Tâiôan chûnchāi, Thôhn̂g Chûô͘ kengka bô èngkai choantô͘ lâi chhāi lióngChióng. To̍kchhâichiá ê khiāsiōng èngtong ài hőng siauhúi, m̄sī khǹg tī lióngChióng "Bûnhòa Oânkhu".

我們訴求執政當局，以更積極的方式處理兩蔣停靈的威權地景清理，兩蔣棺柩不應該以帝王陵寢規格存在於台灣，桃園「慈湖」更不應該專奉兩蔣，而獨裁者的銅像只能被銷毀，不應該安棲在兩蔣「文化園區」。

Chúnnā chóngthónghú, kokhôngpō͘ kah Thôhn̂g-chhīchènghú koh kèsio̍k hō͘siong thuisiá chekjīm, kèsio̍k siámphiah lióngChióng thênglêng ê choánhêng-chènggī ê būntê, ánne kia̋jı̍t ê hêngtōng kanna sī khaisí niâ, kakchhéⁿ ê jînbîn ittēng ē kèsio̍k iōng sı̍tchè ê hêngtōng piáuta̍t tùi uikoân ûichí ê putboán, " phòhōai sèngchhiāng" ê hêngtōng ē ittı̍t kèsio̍k loh--khì.

如果總統府、國防部與桃園市政府繼續互相推託逃避責任，繼續漠視兩蔣停靈的轉型正義問題，今天的行動只是開端，覺醒的人民，以實際的行動表達對一切威權遺緒的憤怒，「破壞聖像」的行動，不會停止。

Chóanhêng-chènggī sò͘kiû ê hôkái, m̄sī hiòng hoántōng pósiú ê sèle̍k thòhia̍p, mā m̄sī ūitio̍h " bô beh chōsêng tùilı̍p" lâi chhìnchhái " ûichhî hiānchōng". Chinchiàⁿ ê hôkái, sī hiòng bīlâi āuchı̍ttāi úntùn chı̍t ê bē koh ū ūikoân hōthâu, mā bô suiàu phakpài iahsī bíanhôai to chı̍t ê to̍kchhâichiá kah úijîn, chı̍t ê chinchiàⁿ chūiû, bînchú, sin jî to̍klı̍p ê kokka.

轉型正義所訴求的和解，並不是向反動保守的勢力妥協，並不是為了「不造成對立」而便宜地「維持現狀」。真正的和解，是向未來的下一代人承諾一個再也不會有威權符碼，再也不會有獨裁者崇拜，不需要「緬懷一代偉人」，自由民主獨立的新國度。

翻攝臉書影片
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桃園慈湖陵寢。聯合報系資料照
桃園慈湖陵寢。聯合報系資料照
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