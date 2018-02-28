黃智賢：228是民族傷痛 228謊言卻是仇中恨源頭

2018-02-28 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



政治評論人黃智賢在臉書貼文說，台獨建國造神運動永不止息，228是一個民族悲劇，許多人至今傷痛。但台獨造神，永不止息。

她指出，1946年到今天，228留下的歷史資料，其實很多。但是台獨絕不肯讓228真相呈現。先有天馬茶房查緝私菸的爭端，然後流氓鬧事，之後全台動亂。台籍日本兵從南洋回來的2萬多人，加上一些地痞流氓，在228當天就開始打殺外省人。外省婦女被強暴殺害的，不計其數。

她說，因為國共內戰，陳儀把軍隊全調離台灣。當台灣陷入動亂，暴民全台搶軍械武器，搜捕打殺外省人時，警察不是逃光了，就是加入暴民。陳儀請求蔣介石派兵平亂，蔣介石還下了手札，嚴禁軍警報復，否則以軍法治罪。結果蔣介石硬是被汙衊成希特勒。說蔣介石殺了幾十萬台灣人，是殺人魔王。

黃智賢表示，可是，228補償條例，只要家裡三親等在228前後失蹤或意外死亡的，不計理由。

被軍隊殺的，被槍斃的。甚至喝醉跌倒死的，捕魚失蹤的，只要是本省人，都可以去領800萬台幣。但到今天，不管怎麼湊數，也只有800多個家族去申請。其中還包括台共逃到大陸去，活生生的，家族卻在家裡，領死亡補助。

她表示，當時拿了槍，參與台共謝雪紅，跟國軍正面槍戰的陳明忠，駁斥台獨的謊話，還被罵是台奸。陳明忠氣憤：參加228的是我，當時高雄哪有50萬人讓國民黨殺? 你們說的謊話，還不能讓我拆穿 ?可憐陳明忠不知，台獨說謊，哪容你揭穿 ?

黃智賢說，國史館常年為了228，都有應景的台獨謊言上市。今年主角是葛智超跟達姆彈。達姆彈打入人體會開花，早被國際禁用。而美國駐台的副領事葛智超其實是間諜。美國有一派人，一直認為，是美國打敗日本，不是中國。憑什麼台灣要交還中國 ?而美國從19世紀，就覬覦台灣的戰略地位，想把台灣拿下。只是當時因為南北戰爭，沒有能力，所以鼓動日本，用甲午戰爭拿下台灣。

她揭露說，台灣光復之後，美國間諜在台灣努力運作台灣知識菁英反中，要求把台灣交給聯合國託管，或給美國。葛智超就是其中之一。捏造國軍用達姆彈攻擊，只是手段之一。但達姆彈跟當時國軍用的70步槍，根本口徑不合，是要怎麼用 ?國軍根本沒有達姆彈，倒是日軍常使用達姆彈。

黃智賢表示，228動亂的源頭，有被美國間諜鼓動皇民化的台灣人反中，有積極要推翻蔣介石的台共，有學習日本浪人的台灣流氓，有2萬多個台籍日本兵，有日本政府在撤離前對台灣物資的搜括一空。更有中國百年積弱，國窮民弱的悲慘，和台灣被殖民50年的光復後遺症候群。有一般台灣人面對歷史的無力，善良與悲哀。不然，當暴民全省搜捕外省人時，不會有不計其數的台灣人，挺身而出，保護外省人，把外省人藏在家裡。當時氣氛之恐怖肅殺，前幾年越南暴亂，到處搜捕打殺華人的場面，就可以想像。

她表示，在國軍來台後，軍隊所到之處，暴民和要推翻政府的團夥，十之八九逃光。真正正面作戰的次數，其實不多。在槍戰被國軍打死的，史學家考證只有43人。而228裡真正無辜的，是無辜被殺的外省人，被誤殺誤捕，以及後來， 被台灣人誣告的無辜台灣人。正如民進黨林濁水說的，當年真正參與造反，要推翻中國政府換國旗的，被抓被殺，現在是要平反什麼 ?228拿槍跟國軍對打的陳明忠，就磊落的說:：我當年是要推翻你的，打不過，被你殺被你關，本來就是理所當然。

她表示，1945年台灣光復之後，台灣人第一次有言論自由，更有上街示威遊行的自由。被日本殖民五十年後，第一次有人權。當時只有一家省營報紙，民間辦報卻有幾十家。但民主自由，談何容易 ?而異族殖民50年之後的光復治理，放諸全世界，都是談何容易的艱難。更不要說那時大陸已開始國共內戰。

黃智賢指出，陳儀以民主人權治台，沒有像日本人般殘酷鎮壓統治，卻無力對抗在台灣運作，積極要顛覆政權的各方勢力，終至釀成台灣大禍。228謊話，是仇中恨中的源頭。台獨228的每一個謊話，其實都被史學家一個一個用第一手史料駁斥。但這有什麼用 ?誰在乎 ?台獨還是會天天講，月月講，在教科書裡講。謊話說多了，人民終究會信的。