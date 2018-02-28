葉俊榮談228 啟動修法讓受難者賠償金申請延長

2018-02-28 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



內政部長葉俊榮。聯合報系資料照／記者徐偉真攝影 分享 facebook 今天是二二八，內政部長葉俊榮在臉書上談二二八事件，他表示，上任後顧慮到有些來不及申請賠償金的受難者和家屬的權益，因此交代要啟動修法，讓二二八事件受難者賠償金的申請期限再延長4年。

葉俊榮說，今天是二二八事件71周年的紀念日，他除了參加由二二八基金會辦理的追思活動外，前天約了學界的好友、二二八事件紀念基金會董事長薛化元，想知道基金會的運作和他還有什麼可以努力的地方。

葉俊榮說，或許很多人不知道，立法院2013年修正公布的「二二八事件處理及賠償條例」，有關賠償金的申請年限到2017年5月23日就到期了，他顧慮到有些不及申請賠償金的受難者和家屬的權益，也收到其他二二八受難者家屬的陳情，所以交待內政部要啟動修法作業。

葉俊榮說，內政部和二二八基金會一起比對81年至83年間的申請書和97年取得的史料及賠償名單等相關檔案資料，研判可能仍有受難者未獲賠償，尤其近年仍有申請賠償金個案，所以提出延長申請賠償金期限再延長；法案送到立法院後，在內政委員會召委賴瑞隆和民進黨團總召柯建銘的積極協調下，立法院在2017年12月26日三讀通過，總統於2018年1月17日公布。

葉俊榮說，二二八受難者賠償金的申請期限已再延長4年至2021年12月25日，未來除了將持續輔導基金會受理賠償金的申請外，也將協助該會辦理真相調查及人權教育等促進轉型正義事項。