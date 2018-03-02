衛生紙之亂緩解？ 賣場業者：沒貨可賣、持續進貨中

2018-03-02 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全台瘋搶衛生紙之亂，表面看似稍稍緩解，已不再出現民眾成堆成堆買的情形，但有賣場業者嘆「是因為沒衛生紙可賣」，目前只能持續向衛生紙廠商進貨，並加速緊盯物流配送時間，只要商品一到貨便立即上架，儘可能讓消費者都能夠買到衛生紙。

推車中衛生紙堆到高得看不到前方的路，這是前幾天各大賣場民眾瘋搶衛生紙的盛況。全聯表示，目前搶購情況已漸趨緩，大部分的門市都有衛生紙可賣，但確實仍有部份地點較遠的門市，需要久一點的物流配送時間，因此目前仍有少數門市出現衛生紙缺貨情形，但只要衛生紙一到，門市人員一定會立即上架。

全台各愛買門市搶購衛生紙人潮的情形也漸趨緩和，但是賣場業者則是苦惱沒有衛生紙可賣，賣場業者透露，衛生紙貨源有限，但他們仍積極向各大衛生紙廠商持續進貨，一樣貨一到便會立刻上架，而目前店上150款衛生紙的促銷活動仍是持續進行，預計到3月13日。

實體賣場的衛生紙貨源有限，消費者則轉往網購平台和電視購物。東森購物旗下電視購物通路將於昨（1）日晚間推出「東森蒲公英環保衛生紙」每組售價990元有150抽84包，40分鐘銷售2200組（每箱84包），換算包數為18萬4,800包，每分鐘售出4,620包，每秒鐘售出77包。

對照衛生紙漲價消息傳出後25日晚間推出的「東森蒲公英環保衛生紙」，40分鐘內在電視購物通路賣出超過1,000箱；該款衛生紙在25日在電視購物、購物網賣出超過共2,000箱，3月1日光電視購物就賣出2,200箱，看來，民眾搶購衛生紙的瘋潮，還會再持續一陣子。

東森購物網的部分，「舒潔棉柔舒適抽取衛生紙110抽60包」27日發起的預購活動已銷售超過3,000箱，但一上架就立刻被秒殺，業者表示，目前持續在加貨，只要有貨就會上架，而預購將持續開放至3月31日，若廠商無法加貨將停止預購活動，而預購成功者則會在3月3日後陸續出貨。

東森購物網並表示，目前仍在與紙廠洽談貨量，春風、雪柔抽取式衛生紙也將陸續上架限量開賣。東森購物也呼籲消費者適量購買，台灣天氣潮濕，應避免囤積過多衛生紙造成發黴影響健康。