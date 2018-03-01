「安屎之亂」已平？ 政院官員一字排開：免驚通貨膨脹！

2018-03-01 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



民眾搶購衛生紙，引發物價波動疑慮。行政院長賴清德今天表示，今年台灣的物價會相當穩定，國人無須對通貨膨脹存有恐慌或搶購囤積，政府會全力確保民生物資供應無虞、價格穩定，請國人安心。

賴清德還表示，衞生紙是最終產品，不是原料，並不會帶動其他物價上漲。他要求經濟部、公平會、法務部及消保處等單位本於權責，全力穩定供需，持續對各類民生必需品嚴密查核，防止人為操縱，如經查證確有違反聯合行為或其他禁制規定，應即嚴處，並公布違法廠商名單，絕不允許聯合哄抬物價或囤積居奇的不法行為。

賴清德今在行政院會聽取中央銀行、國發會、經濟部等「物價相關研析」報告，隨後，包括行政院副院長施俊吉、新任央行總裁楊金龍、主計長朱澤民、公平會主委黃美瑛、經濟部次長龔明鑫、農委會副主委陳吉仲等官員，在院會後記者會一字排開，以各項經濟預測及數據，呼籲國人無須恐慌通貨膨脹。

全台搶囤衛生紙，被網友謔稱是「安屎之亂」。行政院發言人徐國勇表示，他今天一早就派出秘書到各大賣場實勘，除了少數衛生紙品牌沒貨，但可原價預購，「不管兩個字或三個字的賣場，都還有貨！」他認為衛生紙供應無虞，搶購的狀況已經平息，並提醒民眾：「衛生紙很占空間，在家堆太多也沒什麼意思。」

針對國人關切物價波動，楊金龍在記者會表示，維持「低而穩定」的通膨率是央行主要職責；央行會視通膨衝擊來源，採取適當貨幣政策，維持總體物價穩定。

施俊吉則表示，國內衛生紙製造商僅3家，就是所謂「寡占廠商」，價格競爭非常激烈，任何一家想抬價，銷售量一定減少，所以會有很強的誘因想招呼其他業者聯合漲價；這次衛生紙的漲價傳聞，非常有可能是人為哄抬跟聯合漲價，若是如此，公平會與消保處一定會依法處理。

黃美瑛也說，衛生紙業者有沒有透過媒體傳遞訊息，導致有聯合行為的合意，「大家勇敢地一起漲」，正在密集調查中。