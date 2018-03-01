「萬物皆漲廁紙搶」 對下聯送衛生紙一串

相關新聞
「安屎之亂」已平？ 政院官員一字排開：免驚通貨膨脹！2018-03-01 22:26
消保處：多數量販店有衛生紙 買得到2018-03-01 19:52
奇！全國只有這家衛生紙 堅持不漲價還送腳踏車2018-03-01 15:51
用抗擠兌法對付衛生紙之亂 作家：朝中竟無人懂2018-03-01 15:16
衛生紙缺貨改善 公平會開始約談業者2018-03-01 15:15
衛生紙之亂 央行不會採升息等貨幣緊縮措施因應2018-03-01 15:09
衛生紙喊漲 施俊吉：極可能是人為哄抬2018-03-01 15:05
有人囤10年量的衛生紙 原來是生病了！2018-03-01 14:07
有圖有真相！行政院派員勘查賣場衛生紙架上有貨2018-03-01 14:05
央行：衛生紙若漲 對物價指數沒大影響2018-03-01 14:02
影／民眾搶購衛生紙 政院：供應無虞價格平穩2018-03-01 12:53
民眾搶購衛生紙 徐國勇：家裡堆太多沒什麼意思2018-03-01 12:34
台灣有3個政府？黃安：誰免費發衛生紙就支持誰2018-03-01 12:10
衛生紙漲價10% 央行：對物價指數沒有大影響2018-03-01 12:03
機車掛滿多串衛生紙 警：若被罰比省的錢更多2018-03-01 11:29
繼衛生紙之後尿布也要漲了？賣場照片嚇壞媽媽2018-03-01 09:53
瘋狂搶購潮之後… 公廁、速食店出現衛生紙大盜2018-02-28 23:58
全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言...2018-02-28 19:45
熱門文章
奇！全國只有這家衛生紙 堅持不漲價還送腳踏車2018-03-01 15:51
慈湖潑漆兩蔣是否要移靈？蔣萬安說話了2018-03-01 12:15
新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟2018-03-01 11:48
美參院一致通過「台灣旅行法」 將交由川普簽署立法2018-03-01 09:31
新新台幣設計創意組首獎 國號印的不是「中華民國」？2018-03-01 09:39
面對挑釁儀隊禮兵只能當假人？看看英國禮兵2018-03-01 13:41
讓孩子跟國際接軌 葉宜津：教育先廢掉ㄅㄆㄇㄈ2018-03-01 15:33
退警號召甲級動員護蔣公 怒斥「老蔣沒了誰來買豆干」2018-03-01 16:41
獨派潑漆稱「看不到正義的路」命理師：恐有嚴重後果2018-03-01 16:56
軍政府向民政府宣戰 包正豪：社會分裂衝突升級警訊2018-03-01 06:48
整理包／荷包大失血！ 「物價上漲一覽表」看這2018-03-01 19:36
每逢228就拿蔣中正出氣 潑漆、砍頭 今年火爆加碼…2018-03-01 08:00
李登輝連署台獨公投 侯漢廷：讓台灣人早登極樂？2018-03-01 19:58
全台唯一有蔣公銅像的基隆市警局 議員：限期移除2018-03-01 11:10
影／昨慈湖潑漆又撕毀國旗 蠻番島嶼社臉書關閉2018-03-01 07:58
姚提明年拆中正紀念堂銅像 柯文哲：還好不是我管的2018-03-01 11:42
新版身分證照可能變黑白 取消配偶欄反彈大2018-03-01 22:26
慈湖陵寢遭潑漆 前議員參選人：我支持2018-03-01 18:50
大溪陵寢遭潑紅漆 警方：9名涉案者不到即拘2018-03-01 14:25
邱國正、沈一鳴拜會八百壯士 並譴責慈湖潑漆事件2018-03-01 18:44
獨派慈湖潑漆又撕國旗 藍：蔡政府不要只會欺負軍公教2018-03-01 06:34
反嗆洪耀福 孫大千：投姚文智的也都是笨蛋嗎？2018-03-01 20:25
【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？2018-03-01 10:42
繼衛生紙之後尿布也要漲了？賣場照片嚇壞媽媽2018-03-01 09:53
有人囤10年量的衛生紙 原來是生病了！2018-03-01 14:07
慈湖陵寢遭潑漆 蔣萬安首度表態：望能夠入土為安2018-03-01 16:53
用抗擠兌法對付衛生紙之亂 作家：朝中竟無人懂2018-03-01 15:16
基市警局蔣介石銅像被抗議後包成木乃伊 員警：好可憐2018-03-01 18:53
孫大千自稱台北人 洪耀福：以前投你的人是笨蛋嗎？2018-03-01 18:22
選前人事又地震 涂醒哲團隊首任智科處長請辭2018-03-01 13:02
慈湖陵寢潑漆後續 國防部：加強管制、檢討究責2018-03-01 10:04
藍新北初選 周錫瑋：不接受「不藍不綠」2018-03-01 11:30
美參院通過台灣旅行法 可望破除蔡英文訪問華府障礙2018-03-01 09:32
別的蔣介石銅像被破壞 這家國小卻被扮成財神爺2018-03-01 15:46
電價也要漲？龔明鑫：待4月電價費率審議會決定2018-03-01 12:54
「台灣旅行法」通過 國台辦：台灣不要挾洋自重2018-03-01 11:40
國艦國造拉警報 海軍新型兩棲船塢登陸艦第5度招標2018-03-01 11:05
游梓翔：內閣新團隊上任不到3天 放火能力不小2018-03-01 08:02
領中山獎學金是「抓耙子」？ 馬英九：沒道理、常識2018-03-01 11:44
慈湖靈柩紅漆事件 僑界怒斥獨派2018-03-01 15:51
留言