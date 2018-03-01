「萬物皆漲廁紙搶」 對下聯送衛生紙一串

2018-03-01 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



國民黨發言人洪孟楷晚間在臉書po文，廣徵「萬物皆漲廁紙搶」的下聯，只要有創意、妙對，最大獎是衛生紙一大串。

洪孟楷指出「萬物皆漲廁紙搶」上聯由來：萬物皆漲，只有民進黨的黨工薪水漲；之前勞基法一例一休時説人事成本會增加，所以各行業已經漲一波，去年底蠻橫的又再修勞基法，已經調漲的物價回不來也罷，今年又變成原物料上漲而物價跟著漲，人民是企業的提款機嗎？