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消保處：多數量販店有衛生紙 買得到

2018-03-01 19:52中央社 台北1日電

行政院消費者保護處公布，2月27及28日再度到大台北地區6大量販店、超市及藥（美）妝店等78家進行訪查，大多數量販店仍陳列多款衛生紙，消費者不用擔心買不到。

消保處副處長吳政學補充，以上查訪的門市，多數已陳列衛生紙，品牌雖不齊全，但有庫存，價格也跟原本的檔期規劃一樣，有促銷的持續，沒有的就是原價；上述6大量販店、超市指的是，家樂福、大潤發、愛買、全聯、頂好及好市多。

行政院消費者保護處公布，2月27及28日再度到大台北地區6大量販店、超市及藥（美...
行政院消費者保護處公布，2月27及28日再度到大台北地區6大量販店、超市及藥（美）妝店等78家進行訪查，大多數量販店仍陳列多款衛生紙，消費者不用擔心買不到。 聯合報系記者林俊良／攝影
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