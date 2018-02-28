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全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言...

2018-02-28 19:45聯合報 記者陳智華╱即時報導

謝金河。報系資料照
謝金河。報系資料照
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這幾天消費者瘋狂搶購衛生紙，甚至有民眾反應想買也買不到，新聞甚至登上英國BBC，還有日本人問來台灣玩是否要自備衛生紙，衛生紙成為全台最熱話題。 

在大家瘋搶衛生紙之後，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書貼文直指，物價要上來了！

謝金河說，衛生紙占家庭生活支出比重不高，有趣的是大家一起來的羊群效應，但是從民眾搶購衛生紙卻點燃一個訊息：物價上漲可能成了今年的大事。

他進一步析指出，金融海嘯迄今，全球央行聯手寬鬆貨幣政策，貨幣供給水漲船高，股市大漲創造的資產膨脹效果更是驚人，全球什麼都漲，只有物價相對平穩。這兩年中國大陸致力調結構，這次嚴格取締汙染更造成產能縮減，特別是具有污染的產業，像水泥，鋼鐵，石化原料，價格已從2016年悄悄漲到現在。

他說，工業用紙上游原料瓦楞芯紙每噸由10500漲到18500美元，去年雜誌用的文化用紙老早已漲了兩波，這次輪到衛生紙是很自然的現象。

當大家瘋狂搶購及囤積衛生紙後，謝金河指出，很多產業都會出現漲價效應，像最近肉鷄售價每公斤由25.8元漲到35.3元，高筋麵粉從390元漲到720元，豬價也一直在高檔。再看水泥，鋼鐵，石化原料，沒有一個沒有漲價。

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