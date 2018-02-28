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衛生紙之亂 衛福部：漲價未必代表買不到

2018-02-28 11:02聯合報 記者羅真╱即時報導

國內爆發衛生紙搶購潮，照護單位憂心紙漿價格上揚帶動衛生紙與尿片飛漲，盼主管機關出面了解漲價是否合理，並思考規劃一套保障機構與需要者一定買得到的機制。對此，衛福部表示，衛生紙對所有人而言都是必需品，難以獨厚優惠特定單位，且供貨量應不致有問題，漲價未必代表買不到，毋須多慮。

台灣長照發展協會全聯會理事長崔麟祥表示，衛生紙是消耗量非常龐大的必需品，衛生紙價格上揚若源於紙漿價格上漲，想必可能牽動尿片漲價，對長照機構與家屬而言將是沉重的負擔，衛福部應了解相關必需品背後的成本結構、釐清漲價是否合理，若真要漲價、可能有缺貨現象，也應思考是否能規劃一套機制，能保障長照機構與需要的家屬一定買的到貨。

職能治療師公會全國聯合會理事長、八里療養院職能治療科主任張自強建議，政府是否能優先處理真正需要衛生紙的族群，或者希望量販店或是商場能夠預留一批貨下來，提供真正需要者夠買，比如病家可以出示就醫等相關證明等，讓真正迫切需要的人不用擔心買不到。

「漲價未必代表買不到，大家可能多慮了」，衛福部政務次長薛瑞元表示，衛生紙對所有人而言都是必需品，難以獨厚保證特定單位一定買得到或有補貼；在供應量方面，全世界的生產線都正常運作，供貨量應不致有問題，通常價格上漲，需求會下降，但此時生產線若保持原來的量出貨，價格還是可能再降低。

國內爆發衛生紙搶購潮，長照單位憂心紙漿價格上揚帶動衛生紙與尿片飛漲，盼主管機關出...
國內爆發衛生紙搶購潮，長照單位憂心紙漿價格上揚帶動衛生紙與尿片飛漲，盼主管機關出面瞭解漲價是否合理，並思考規劃一套保障機構與需要者一定買得到貨的機制。 記者楊濡嘉／攝影
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