搶衛生紙囤貨恐虧 消保官：你可能買到的是原價！

2018-02-28 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市政府消保官劉興振查訪市內量販店販售衛生紙，目前價格未有波動、貨量充足。記者郭宣彣／翻攝 分享 facebook

因應衛生紙售價即將上漲，消費者搶買，新竹市政府消保官劉興振觀察，消費者憂心衛生紙價格波動，盲目搶購「囤貨」，屆時恐怕沒省到錢反而花更多。

走入賣場內，無論是量販或是超市，在衛生紙販售區總可見人潮，仍堆有一串串衛生紙，以往不限購買數量，現在多以每人「限購」促銷，也有量販、超市用「原價」販售，並不是較便宜的促銷價。

劉興振表示，他查訪新竹六大量販店、超市，包含有大潤發、愛買、全聯、頂好、好市多、億客來，針對架上衛生紙陳列、販售價格及倉庫庫存情形進行了解，發現多數賣場的架上仍提供平板、捲筒及抽取式等多款式衛生紙，倉庫仍有庫存數量，即使部分賣場如好市多、愛買公道五店貨架缺貨，業者亦表示將儘速補貨，所以供貨無虞。

「衛生紙價格，亦無異常變動，民眾不需恐慌」劉興振說，有業者表示早排定促銷檔期，將依促銷價格上架販售。部分業者如頂好及大潤發等已設有衛生紙促銷專區，方便消費者選購。

「預期性的心理，帶來搶買風潮」劉興振說，民眾擔心若衛生紙漲價後，得花更多的錢，趁著未漲價前囤貨，更認為「多買就是多省」，但其實若熱潮過去，市場仍會回到穩定，宛如颱風來襲前，會造成菜價預期性調漲心理，而搶買菜。

諮商心理師楊淑貞表示，消費者搶購主要是擔心衛生紙價格波動，因此開始有民眾搶購後，其他消費者看到當別人拚命搶購衛生紙時，心裡就會有「不跟著搶會買不到」的心態。