平平都是物價上漲 當年綠營怎麼罵馬英九的？

2018-02-28 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



馬政府時期油電雙漲，被綠委批得滿頭包。圖為2008年馬英九（右）聽取全國工業總會理事長陳武雄（左）對於環評、油電雙漲、減稅等議題的建言。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應國際紙漿上漲，近期傳出衛生紙漲價消息，造成全台民眾瘋掃貨，誇張程度甚至登上國際外媒版面。雖有學者分析，「衛生紙」價格上漲，起因是上游原料價格變動，綠委們對此也僅呼籲行政院應該出面提出「控漲」的實際作法，未有批評。反觀馬政府時期油電雙漲，被各界批得滿頭包，只有「兩樣情」能形容。

● 2008年油電雙漲 閣揆劉兆玄下台

馬政府首任閣揆劉兆玄「一次調足、多元分攤」的油價調漲方案，讓馬政府飽受批評。物價上漲的輿論壓力也隨之而來，劉兆玄最後公開道歉並下台負責。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2008年前總統陳水扁任內最後一年實施油電凍漲，馬政府上任後，為反映合理燃料成本，2008年5月間首次油價調漲12.7%；同年7月1日調漲電價12.6%，7月2日又再調漲油價4.3%。

當時，就任不到十天的馬政府首任閣揆劉兆玄，宣布「一次調足、多元分攤」的油價調漲方案，讓馬政府飽受批評。當時的行政院長劉兆玄表示，「該做的事情，就是要做」，而且政策要有一貫性。 不過，該項政策引起極大民怨，物價上漲的輿論壓力也隨之而來，劉兆玄最後公開道歉並下台負責。

● 綠營砲火猛烈 馬英九滿頭包

民進黨立委李俊毅（左起）、葉宜津、潘孟安2008年批油電雙漲民不聊生。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

綠營也抓準機會砲打中央，擔任民進黨主席的蔡英文批評，民進黨提醒過馬政府，油價若處理不好，會引發物價全面上漲；馬團隊沒有考慮物價上漲和民眾預期性心理問題，她擔心未來要推動的擴大內需方案和愛台十二建設，可能只是增加外勞就業和外國物品進口，使物價問題雪上加霜。

前民進黨主席謝長廷表示，馬英九總統的施政作為若和競選承諾落差太多，就是詐欺；民進黨立委邱議瑩則諷刺馬政府「智商不足，執政能力也嚴重不足」。

民進黨立委陳亭妃表示，行政院宣稱用電330度以上才依照正常漲幅，但一般用戶的夏季平均用電都超過330度，根本沒有人可以受惠，如此騙人的新政府，人民的期待何在？

民進黨團副幹事長潘孟安批評油電雙漲，民不聊生，台灣人民大排長龍只為了買外觀不漂亮，價格較低的餅乾、蛋糕，但政府官員還不知什麼叫NG蛋糕，真是不知民間疾苦，黨團要求夏季先暫緩調整電價，避免助長通膨壓力。

● 企業界認同 難挽馬政府頹勢

ING安泰人壽執行副總經理林順才。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不過也有許多企業認同調漲作法，如ING安泰人壽執行副總經理林順才指出，「漲價是對的。因為全球油價、原物料都在漲，不能不漲，政府要做長期的事，需要一點guts（勇氣）。」

大和總合研究所首席經濟學家劉憶如分析，台灣即使調漲，幅度並未真正反應國際價格。「台灣油價應該漲到每公升40幾元，都不為過，只能靠政府大量補貼油價，苦果是財政惡化。」；台塑石化董事長王文潮指出，高油價是全世界要共同面對的問題，他也不認同政府實施調降貨物稅補貼油價的政策，主張油價應回歸市場機制。

● 2012年馬政府二度油電雙漲 再成眾矢之的

2012年油電雙漲，民進黨籍立委李昆澤在立法院抨擊物價上漲造成失業率、自殺率提高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因為油電雙漲政策反彈過大，馬政府表示為照顧庶民經濟，國內油價自2010年底至2011年凍漲，並推行減半調漲，但長期未足額反映國際燃料價格走勢，累積差額和虧損持續擴大。 因此，2012年馬政府執政連任後提出油價調整方案以合理反映進口能源，同年4月起油價調漲10.7%，並取消緩漲機制。

而台電也跟進在同年5月起調漲電價29.5%，分三階段實施。油電雙漲壓力落在當時的閣揆陳冲與經濟部長施顏祥、張家祝身上。 施顏祥說，最不滿意的是過去一年「逆風上路」的能源價格政策，有檢討空間。但他也強調，台灣超過99%能源仰賴進口，「沒有條件不做（能源價格合理化）」，該上路還是要推。

民進黨立委李俊俋（中）2012年在嘉義火車站設反油電雙漲連署站，與綠營市議員發言嗆馬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

消息一出再度引起各界批評聲浪，民進黨立委李俊俋在嘉義火車站設反油電雙漲連署站，與綠營市議員發言嗆馬英九。民進黨立委蔡其昌則批評，油價上漲給台灣人民的感受，如同掉入18層地獄，電價再上漲後，如同掉入第19層地獄，對物價上漲的情況雪上加霜。

民進黨立委蘇震清說，說漲就漲，用漲價解決所有問題，不管百姓生活，要這樣當部長，誰不會？

前總統李登輝2012年病後首度公開露面，批評政府油電雙漲不夠照顧人民。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統李登輝到屏東也公開對外說，政府是服務人民而不是「管」人民，對老百姓不能用騙的，油電漲價應該經過詳細考量，不能因為你當選了，只能無奈接受，百姓會吃不消，「這樣不好」。

● 除了綠營 學界商界也反對

除了綠營的批判，油電雙漲政策也成為學者眾矢之的。中央研究院經濟所研究員林忠正批評，政府不應敲鑼打鼓宣導「成本上升就該漲價格」的觀念，「這非常離譜」，因為會刺激物價，政府帶頭喊衝，是商人漲價「天大的好時機」，是不可思議的決策。

交大經營管理研究所所長胡均立也說，油價漲，物價跟著漲，但油價跌，物價不會跌，政府應扮演穩定者角色，而不是放火者、市場秩序擾亂者或突襲者，否則就「不太恰當」

郭台銘建議政府應該先開放自由競爭，若開放後油價還要上漲，大家只好接受。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘則建議，政府應該先開放自由競爭，若開放後油價還要上漲，大家只好接受。但他強調，中油宣布調漲油價前，應該先考量到自己的效率問題；還反問，「中油總部大樓有必要設在台北市信義計畫區這麼貴的地段嗎？」

● 油電雙漲 連同黨同志也批

朱立倫2015年接受廣播節目專訪，曾批評馬政府宣布油電雙漲沒有考慮時機點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

意外的是，2015年國民黨總統參選人朱立倫接受廣播節目專訪也批評馬政府過去失敗政策包含12年國教、油電雙漲等，沒有考慮時機點，例如用電有尖峰與離峰，「如果真的要漲，可以把離峰時間縮短，尖峰延長，民眾感受就沒有那麼直接，但你在尖峰宣布，而當時又在石油浮動價格最高時。」