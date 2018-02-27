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絕無囤貨！超商店員忙將衛生紙上架 補貨補到手軟

2018-02-27 15:38聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

衛生紙醞釀漲價，引發民眾搶購衛生紙，不少業者擔心被民眾質疑囤貨，超商員工補貨補到手軟紛紛表示，這幾天才剛上架就被一搶而空，不少買不到衛生紙的民眾質疑是否囤貨，事實上每天都忙著跟廠商叫貨、補貨，目前賣場都有貨，沒有購買不到的狀況，今天比起前幾日也少了搶購的人潮。

「補貨補到手軟」，全聯福利中心、頂好等超商表示，很多買不到的消費者質疑是否囤貨，每天廠商到貨後，工作人員就忙著上架，實在沒有囤貨，或是試圖拉抬價格的狀況，全聯自即日起至3月底，也都還有許多品牌衛生紙會做促銷，比如舒潔、可麗舒、得意、五月花等，都有買一送一、單袋特價或兩袋特價的活動，會持續提供優惠價格給消費者。

台南大潤發表示，目前架上都還有貨，消費者無購買不到的情形，比起前幾天來買衛生紙的人潮和數量暴增，今天人潮少了許多，衛生紙的促銷品項不會因為三月要漲價就取消，數量及價格均已依檔期排定，不會趁機漲價或囤貨，民眾不用急著搶。好市多表示，會努力平穩價格，廠商漲價後也不會隨即反映價格。

家樂福推出衛生紙單品促銷，倍潔雅超厚柔抽取式衛生紙（110抽*12包）原價105元，會員價95元，3月7日也會有一波優惠開跑，有超過20多家家用紙商品會推出促銷價，包含如舒潔、五月花、倍潔雅、春風等。業者透露，這波促銷活動的貨量跟價格，消費者不用太擔心漲價問題。

頂好即日起至3月14日推出衛生紙優惠，包含舒潔、得意、頂好自有品牌等品牌，享特價優惠，其中，得意連續抽取式花紋衛生紙第二件5折優惠，平均每串特價75元。

全聯福利中心店員今忙著補貨，目前賣場都有貨，沒有購買不到的狀況，但今天比起前幾日...
全聯福利中心店員今忙著補貨，目前賣場都有貨，沒有購買不到的狀況，但今天比起前幾日也少了搶購的人潮。記者綦守鈺／攝影
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全聯福利中心店員補貨補到手軟紛紛表示，這幾天才剛上架就被一搶而空。記者綦守鈺／攝...
全聯福利中心店員補貨補到手軟紛紛表示，這幾天才剛上架就被一搶而空。記者綦守鈺／攝影
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全聯福利中心店員今忙著補貨，目前賣場都有貨，沒有購買不到的狀況，但今天比起前幾日...
全聯福利中心店員今忙著補貨，目前賣場都有貨，沒有購買不到的狀況，但今天比起前幾日也少了搶購的人潮。記者綦守鈺／攝影
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衛生紙漲價超商
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