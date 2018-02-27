衛生紙搶購 府：確保供需穩定 賴揆：勿恐慌通貨膨脹

2018-02-27 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



民眾預期衛生紙將漲價，引發大搶購。總統府發言人林鶴明今天下午表示，有關情形，經濟部等單位日前已經作出說明，各項產品供應正常沒有短缺，權責部門也會持續監控相關物資價格，確保供需穩定，如果有涉及聯合漲價，違反公平交易法的行為，將交由公平交易委員會查處。

針對近期紙漿成本上漲，帶動衛生紙價格調漲，行政院長賴清德原訂今天在立法院施政報告的補充書面報告也提及，相關部會已有積極作為。

賴揆書面報告指出，經濟部將持續掌握紙漿等原物料市場行情、合理反映成本的衛生紙等民生商品及實際價格變動情形；並適時與製造業、連鎖通路等相關公協會聯繫溝通，全力穩定供需。

該報告指出，公平會即刻主動立案調查並釐清業者調價行為是否涉有聯合行為之疑慮；如有違反聯合行為禁制規定，一經查證屬實，將依公平交易法予以嚴處。

行政院消保處也加強查價密度，並密切注意衛生紙調價與各通路業者促銷情形，倘有業者聯合漲價及不當行銷，將移請公平會依法調查處理。