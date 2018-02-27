全民瘋搶衛生紙 朱立倫：消保官全面出動查緝

2018-02-27 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



近日衛生紙價格上漲的傳聞像雪片般四處傳來，民眾耳聞紛紛致大賣場和超市搶購衛生紙，造成許多銷售地方衛生紙斷貨的情形。今日上午北市長朱立倫進行市政會議表示，新北消保官全面出動，務必要查緝任何囤積及哄抬狀況，確保民眾物價的穩定。