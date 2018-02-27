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全民瘋搶衛生紙 朱立倫：消保官全面出動查緝

2018-02-27 09:45聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

近日衛生紙價格上漲的傳聞像雪片般四處傳來，民眾耳聞紛紛致大賣場和超市搶購衛生紙，造成許多銷售地方衛生紙斷貨的情形。今日上午北市長朱立倫進行市政會議表示，新北消保官全面出動，務必要查緝任何囤積及哄抬狀況，確保民眾物價的穩定。

朱立倫說，任何單一商品物價波動都會造成民眾不安跟壓力，我們看中央的公平會及消保官都出動，我們也希望新北市的法制局及消保官要結合中央的消保單位一起來努力，希望能趕快平抑物價，讓民眾安心

新北市長朱立倫。記者張曼蘋／攝影
新北市長朱立倫。記者張曼蘋／攝影
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