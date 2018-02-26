連衛生紙都要擔憂 侯漢廷：人們看不到希望才是問題

2018-02-26 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



衛生紙將漲價，大潤發新北市景平店的衛生紙被搶購一空，貨架上空空如也。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 最近民眾瘋搶衛生紙，引發社會議論，新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書表示，衛生紙、電價、油價、菜價、小吃、餐飲，民生用品號稱因應一例一休和國際價格五塊、十塊上漲，一例一休沒了、國際價格下跌了物價也沒跌回來。衛生紙本身不是問題，連衛生紙都要擔憂，人們看不到希望才是問題。

台灣有三百萬人月薪不到三萬，低薪的青年世代對未來很難充滿希望。

侯漢廷說，價格不斷追逐著乾癟的荷包，六十元的便當越來越難找，六十元的飲料卻比比皆是，捷運費用上班上課一天通勤費就近百元，薪水永遠難漲，房價卻降不下來。

他指出，台北，不吃不喝至少十五年才能買房，你明白再努力存錢也買不起。父母辛苦一輩子也沒出過國，孝順的你想讓他們出國一週的旅費卻是你一個月的薪水，他們退休金被砍，在低薪的時代，你連孝順的權利都被剝奪。

越來越多朋友結婚，你開始體會到什麼叫「炸彈」，聽說養個小孩一年要二十萬，你算了算收入，沒敢想。只能把每個月的錢花在消費娛樂，因為你知道存再多也沒有用，不如追求一晌貪歡。

貼文指出，你看著電影，吃著爆米花，或許一個月只有這麼點娛樂，花點錢圖個痛快，讓自己有點動力面對明天的工作，然後想著等等要去大賣場買衛生紙，如果再漲價，就要上淘寶買了⋯⋯。

你又看看新聞，官員講著你是心中最軟、超時當做功德的幹話，在這個物價漲薪水不漲的時代，政府卻無能為力，你罵聲髒話，你覺得，政府懂個屁。

衛生紙本身不是問題，連衛生紙都要擔憂，人們看不到希望才是問題。