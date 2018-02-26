衛生紙不是「農、工、飲食」 刑法恐難罰

2018-02-26 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



衛生紙喊漲，國人搶購，引爆消費者恐慌，高等檢察署表示，各地檢署近日已著手了解，調查有無不法。一般人認為再平常不過的衛生紙造成搶買風潮，國人痛批「衛生紙就能癱瘓台灣」，但衛生紙不算「奇貨」，這起消費事件也點出爭議：哄抬價格也難構成妨害農工商罪。

衛生紙價格若涉及聯合行為，違反公平交易法，行政院已責成公平會、消保處單位調查。消費者保護法也規定政府須促進商品或服務維持合理價格。而刑法妨害農工商罪章中，第251條處罰意圖抬高交易價格、囤積物品不應市銷售者，則明確規範為「糧食、農產品或其他民生必需之飲食物品」與「種苗、肥料、原料或其他農業、工業必需之物品」，違反者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；有強暴、脅迫行為則可處5年以下徒刑。

有檢察官認為，囤積衛生紙非「囤積奇貨」，能否構成妨害販運農工商物品罪，有討論空間。妨害販運農工商物品罪的立法理由指出，保護客體以農工物品為範圍，不宜擴大至所有民生物品。