衛生紙喊漲 民眾「預期心理」如滾雪球

2018-02-26 21:45 中央社 台北26日電



衛生紙價格喊漲，民眾瘋搶衛生紙，有民眾反映因擔憂荷包縮水，但也有民眾表示，雖不在意漲價，但到賣場後發現衛生紙被掃空，反而害怕「買不到」而加入搶購行列。

台大經濟系學教授王道一告訴中央社記者，民眾有「預期心理」認為衛生紙會漲價，預期心理可能引發滾雪球效應；曾任消基會秘書長的台大國企系教授盧信昌則表示，業者主動宣告衛生紙3月要漲價，政府就接著說3月中前不會漲價，訊息傳遞會讓民眾恐慌。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，雖然政府保證衛生紙供貨無虞且3月中前不會漲價，但實地到賣場走一遭，仍可以發現擺放衛生紙、餐巾紙或面紙的貨架前，聚集了不少民眾，且貨架上也有不少空缺。

聽聞衛生紙可能漲價而去搶購的上班族曾小姐告訴中央社記者，當初原以為衛生紙漲價可能只是一串漲價10元的程度，因此就先買了一串，但後來發現衛生紙可能漲價到一個便當錢，想多買幾串卻已經買不到。

家有新生兒的張先生則說，以前單身時對衛生紙漲價不覺得有什麼，但因為嬰兒衛生紙用量大，預期將來漲價也是一筆開支，因此近日經過大賣場都會帶個一、兩串回家，現在家裡已陸續囤了8串。

衛生紙漲價引發民眾搶購，但卻也有民眾並非因漲價而購買衛生紙，上班族賴小姐說，原本並不擔憂衛生紙會漲價，但當她到家裡附近的全聯購買家用品時，發現不論是衛生紙或是餐巾紙都已被搶購一空，因此也決定加入購買衛生紙行列，防止未來買不到。

台大經濟系學教授王道一告訴中央社記者，民眾搶購衛生紙就跟颱風來臨前民眾搶購青菜一樣，民眾有「預期心理」認為衛生紙會漲價，但民眾的預期心理卻可能引發滾雪球效應。

王道一指出，當別人拚命搶購衛生紙時，其他民眾心裡就會有「不跟著搶會買不到」的心態，此外，當搶購衛生紙的消息傳出時，沒搶購的民眾也會開始自問「家裡衛生紙剩多少」，若覺得自己家裡存量不夠，就也會跟著搶購。

不過，王道一表示，在搶購熱潮之後，可能會有部分民眾開始後悔自己囤積衛生紙的行為，跟颱風天搶菜不同，菜買了需要馬上吃掉，不管怎麼搶都不可能囤菜，但民眾可以一次買很多衛生紙放在家裡，除非真的需要，否則只是浪費空間、引發民眾後悔囤積。

另外，民眾瘋搶衛生紙也會導致「資源錯置」情況，使得不擔心衛生紙漲價、但剛好家裡沒衛生紙的人買不到，不需要這麼多衛生紙的人家裡卻有很多衛生紙。

曾任消基會秘書長的台大國企系教授盧信昌則表示，業者主動宣告衛生紙3月要漲價，政府就接著說3月中前不會漲價，兩方說法其實都是指向相同的結果，「是業者變相促銷，還是政府保障業者可以安心漲價」，訊息傳遞會讓民眾恐慌。

不過，雖然有部分民眾瘋狂搶購衛生紙，但也有未囤貨的民眾認為，衛生紙並不是馬上就會用完的東西，即便一串漲了一個便當錢，平均下來每包價格也沒有很高，不認同瘋狂搶購衛生紙的行為。