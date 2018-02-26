衛生紙將漲價引爆搶購潮 新北檢：請警監控業者

相關新聞
衛生紙不是「農、工、飲食」 刑法恐難罰2018-02-26 21:40
連衛生紙都要擔憂 侯漢廷：人們看不到希望才是問題2018-02-26 21:44
公平會緊盯衛生紙 明邀8大業者與會2018-02-26 18:56
屏縣消保官訪查衛生紙供貨 業者：補貨多次了2018-02-26 18:52
民眾瘋狂搶購衛生紙 這裡的衛生紙全部免費供應2018-02-26 18:01
全台瘋搶衛生紙 律師：最貴的永遠不是你搶的東西2018-02-26 17:32
台灣民眾瘋搶衛生紙 登上英國BBC2018-02-26 17:30
影╱衛生紙3月中漲價？ 消保處：業者還在議定2018-02-26 16:18
不只衛生紙 那些年我們一起搶買過這些...2018-02-26 15:59
漲價搶購潮…他在PTT徵求一包衛生紙 熱心網友送到場2018-02-26 15:31
衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九2018-02-26 15:07
衛生紙喊漲 藍：政府對民生議題 視而不見2018-02-26 14:03
衛生紙真要漲？賣場都說目前沒漲2018-02-26 14:01
尿布、衛生棉沒漲 民眾也搶購2018-02-26 14:01
查衛生紙偷跑漲價 消保官直搗6賣場2018-02-26 14:00
林務局：台灣無製漿造紙條件2018-02-26 13:59
衛生紙喊漲 教授：木材、家具、裝潢都將漲2018-02-26 13:59
衛生紙傳飆漲引爆瘋搶潮 彰化檢方要出手了2018-02-26 13:55
影／衛生紙搶購一空 政院：賣場已補貨2018-02-26 13:44
賣場買不到衛生紙 民眾質疑：廠商也在囤貨嗎？2018-02-26 13:25
衛生紙被搶光 夾娃娃機20元「保證取物」2018-02-26 13:10
衛生紙搶購一空？ 徐國勇：供應無虞不會缺貨2018-02-26 12:49
衛生紙大缺貨 陸網友：咱給台灣同胞捐點2018-02-26 12:34
台灣最夯風景！ 從賓士到腳踏車 全面出動搶搬衛生紙2018-02-26 12:28
搶購衛生紙熱持續發燒 台東家樂福貨架空2018-02-26 12:04
去年衛生紙進口量增 國產紙量卻持平2018-02-26 11:39
尿布、衛生棉還沒漲價！民眾連忙趕著搶購2018-02-26 11:01
【重磅快評】搶衛生紙？ 民眾用屁股反映不爽政府沒作為2018-02-26 10:35
游梓翔：現在的執政黨已經搞到「不會做事又兼不衛生」2018-02-26 10:13
林務局：推廣國產木材使用 但造漿國內限制仍多2018-02-26 10:07
蔣萬安批小英：民生問題在妳心中薄如一張衛生紙都不如2018-02-26 09:59
網友拿出18年前衛生紙 眾人驚呼：果然回不去了2018-02-26 09:55
教授：衛生紙漲價只是開端 未來這些都會漲2018-02-26 09:43
衛生紙將漲價 造紙業：未十足反映成本2018-02-26 09:35
衛生紙網購暴增10倍 多款完售下架2018-02-26 09:35
黃智賢：民進黨最新政績 改寫衛生紙的價值2018-02-26 09:30
瘋搶衛生紙讓台灣團結 黃智賢：民進黨最新政績2018-02-26 09:28
學者觀點／對物價波動不安…民眾瘋搶衛生紙2018-02-26 00:01
有餐廳桌上不放衛生紙 問了店家…拿到2張2018-02-25 23:57
熱門文章
教授：衛生紙漲價只是開端 未來這些都會漲2018-02-26 09:43
228國軍達姆彈殺台灣人？專家：下流的欺騙2018-02-26 08:26
衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九2018-02-26 15:07
馮世寬：可花1億買飛彈 能否多花1萬讓弟兄們吃好些2018-02-26 11:53
網友拿出18年前衛生紙 眾人驚呼：果然回不去了2018-02-26 09:55
全台瘋搶衛生紙 律師：最貴的永遠不是你搶的東西2018-02-26 17:32
官運亨通創紀錄 還有誰能破「吳釗燮障礙」？2018-02-26 08:00
孫大千要黃敏惠、蕭淑麗再辦一次會外賽 決定最終人選2018-02-26 13:29
衛生紙傳飆漲引爆瘋搶潮 彰化檢方要出手了2018-02-26 13:55
瘋搶衛生紙讓台灣團結 黃智賢：民進黨最新政績2018-02-26 09:28
台灣民眾瘋搶衛生紙 登上英國BBC2018-02-26 17:30
台灣最夯風景！ 從賓士到腳踏車 全面出動搶搬衛生紙2018-02-26 12:28
分裂戰爭！藍綠政黨基本盤鬆動 誰來打敗豬隊友2018-02-26 10:00
不只衛生紙 那些年我們一起搶買過這些...2018-02-26 15:59
國防部人事異動 空軍司令由副司令張哲平調任2018-02-26 19:22
表決勞基法跑票被開鍘處罰 林淑芬：坦然接受2018-02-26 16:45
綠北市黨部春酒 柯文哲唱歌被怒嗆「下台」2018-02-26 00:19
游梓翔：現在的執政黨已經搞到「不會做事又兼不衛生」2018-02-26 10:13
民眾瘋狂搶購衛生紙 這裡的衛生紙全部免費供應2018-02-26 18:01
衛生紙漲多少？ 業者、通路還在喬2018-02-25 23:47
黃智賢：民進黨最新政績 改寫衛生紙的價值2018-02-26 09:30
藍營高市退無可退 韓國瑜恐終須一戰2018-02-26 00:38
嘉市兩女戰爭難解 藍做最壞打算2018-02-26 00:38
衛生紙被搶光 夾娃娃機20元「保證取物」2018-02-26 13:10
軍人年改樓地板 綠委質疑38990元過高2018-02-26 00:38
顏寬恒：民進黨忘了民主 「蔡」則天時代來了2018-02-26 16:45
【重磅快評】搶衛生紙？ 民眾用屁股反映不爽政府沒作為2018-02-26 10:35
生1胎給2萬騙選票？ 柯文哲：我失言2018-02-25 23:54
【重磅快評】官兵愛大鵬 難道苛政猛於「馮」？2018-02-26 16:02
有餐廳桌上不放衛生紙 問了店家…拿到2張2018-02-25 23:57
陳致中選議員 扁現身百桌宴2018-02-26 00:38
尿布、衛生棉還沒漲價！民眾連忙趕著搶購2018-02-26 11:01
朱立倫：去年一再修勞基法造成許多困擾2018-02-26 12:08
福衛五號拍攝全島無雲圖 太空中心擬印成海報贈送2018-02-26 16:20
勞基法跑票遭懲處 劉建國：人都已經往生了還要回應2018-02-26 14:13
馮世寬臨行留言 披露職務調整事出突然2018-02-26 13:56
衛生紙網購暴增10倍 多款完售下架2018-02-26 09:35
羅智強2026參選台北市長 「蔣萬安不是我的對手」2018-02-26 16:35
嘉市民調勝出 黃敏惠：未來這場仗難打2018-02-26 00:38
評估六都選情？吳敦義：我沒有那麼強的望遠鏡2018-02-26 15:24
留言