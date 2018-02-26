公平會緊盯衛生紙 明邀8大業者與會

2018-02-26 18:56 中央社 台北26日電



屏東縣消保官到各賣場了解衛生紙供貨情況。 圖／屏東縣消保官提供 分享 facebook 衛生紙喊漲，全台出現搶購熱潮，公平會副主委彭紹瑾強調，公平會已立案調查，不僅今天持續派員到各賣場了解現況，且明天將召開禁止聯合漲價座談會，將邀集賣場、紙廠等8大業者與會。

同時，公平會在官網上以大篇幅版面宣導拒絕聯合壟斷，檢舉拿高額獎金的訊息。公平會表示，商家透過媒體等各種方式合意聯合漲價，民眾荷包卻嚴重縮水，呼籲民眾檢舉可拿罰鍰5%到20%，最高新台幣5000萬元的高額檢舉獎金。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，量販業者指最快3月中旬反映在售價上。由於這波衛生紙的調漲幅度恐達1到3成之多，因此，全台掀起一股囤積衛生紙的熱潮，不僅各大賣場架上衛生紙幾乎都搶購一空，網購的買氣更盛電商旺季雙11購物節。

因應這波衛生紙搶購潮，公平會副主委彭紹瑾表示，公平會除已即刻主動立案調查，今天也持續派員到愛買、家樂福等各大賣場訪查蒐證，強調業者如有違反聯合行為禁制規定，一經查證屬實，將依公平交易法予以嚴處。

除了實地訪查外，公平交易委員會預計明天舉行「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，將邀請包括金百利、永豐餘、正隆、全聯、家福、大潤發、遠百及好市多等8家公司出席，宣示公平會查緝並禁止聯合行為的決心。

同時，彭紹瑾也透露，公平會也關注業者是否有透過媒體隔空交換訊息，達到合意的聯合行為經營策略，進而影響到市場供需。先前媒體曾報導中華電信以及台灣大哥大表達4G吃到飽即將退場的訊息，之後在公平會主動出擊示警下，4G吃到飽方案不僅未如期一同退場，甚至有業者延期退場。