親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台瘋搶衛生紙
藍綠各黨拚選戰
行政院人事異動
政治
軍事
綜合

法拉利、瑪莎拉蒂跑車遭撞 車主竟都是前縣議員

公平會緊盯衛生紙 明邀8大業者與會

2018-02-26 18:56中央社 台北26日電

屏東縣消保官到各賣場了解衛生紙供貨情況。 圖／屏東縣消保官提供
屏東縣消保官到各賣場了解衛生紙供貨情況。 圖／屏東縣消保官提供
分享
衛生紙喊漲，全台出現搶購熱潮，公平會副主委彭紹瑾強調，公平會已立案調查，不僅今天持續派員到各賣場了解現況，且明天將召開禁止聯合漲價座談會，將邀集賣場、紙廠等8大業者與會。

同時，公平會在官網上以大篇幅版面宣導拒絕聯合壟斷，檢舉拿高額獎金的訊息。公平會表示，商家透過媒體等各種方式合意聯合漲價，民眾荷包卻嚴重縮水，呼籲民眾檢舉可拿罰鍰5%到20%，最高新台幣5000萬元的高額檢舉獎金。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，量販業者指最快3月中旬反映在售價上。由於這波衛生紙的調漲幅度恐達1到3成之多，因此，全台掀起一股囤積衛生紙的熱潮，不僅各大賣場架上衛生紙幾乎都搶購一空，網購的買氣更盛電商旺季雙11購物節。

因應這波衛生紙搶購潮，公平會副主委彭紹瑾表示，公平會除已即刻主動立案調查，今天也持續派員到愛買、家樂福等各大賣場訪查蒐證，強調業者如有違反聯合行為禁制規定，一經查證屬實，將依公平交易法予以嚴處。

除了實地訪查外，公平交易委員會預計明天舉行「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，將邀請包括金百利、永豐餘、正隆、全聯、家福、大潤發、遠百及好市多等8家公司出席，宣示公平會查緝並禁止聯合行為的決心。

同時，彭紹瑾也透露，公平會也關注業者是否有透過媒體隔空交換訊息，達到合意的聯合行為經營策略，進而影響到市場供需。先前媒體曾報導中華電信以及台灣大哥大表達4G吃到飽即將退場的訊息，之後在公平會主動出擊示警下，4G吃到飽方案不僅未如期一同退場，甚至有業者延期退場。

公平會衛生紙

相關新聞

全民瘋搶衛生紙 地檢署出動要抓囤貨的「紙蟲」

2018-02-26 23:03

衛生紙不是「農、工、飲食」 刑法恐難罰

2018-02-26 21:40

連衛生紙都要擔憂 侯漢廷：人們看不到希望才是問題

2018-02-26 21:44

屏縣消保官訪查衛生紙供貨 業者：補貨多次了

2018-02-26 18:52

民眾瘋狂搶購衛生紙 這裡的衛生紙全部免費供應

2018-02-26 18:01

全台瘋搶衛生紙 律師：最貴的永遠不是你搶的東西

2018-02-26 17:32

台灣民眾瘋搶衛生紙 登上英國BBC

2018-02-26 17:30

影╱衛生紙3月中漲價？ 消保處：業者還在議定

2018-02-26 16:18

不只衛生紙 那些年我們一起搶買過這些...

2018-02-26 15:59

漲價搶購潮…他在PTT徵求一包衛生紙 熱心網友送到場

2018-02-26 15:31

衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九

2018-02-26 15:07

衛生紙喊漲 藍：政府對民生議題 視而不見

2018-02-26 14:03

衛生紙真要漲？賣場都說目前沒漲

2018-02-26 14:01

尿布、衛生棉沒漲 民眾也搶購

2018-02-26 14:01

查衛生紙偷跑漲價 消保官直搗6賣場

2018-02-26 14:00

林務局：台灣無製漿造紙條件

2018-02-26 13:59

衛生紙喊漲 教授：木材、家具、裝潢都將漲

2018-02-26 13:59

衛生紙傳飆漲引爆瘋搶潮 彰化檢方要出手了

2018-02-26 13:55

影／衛生紙搶購一空 政院：賣場已補貨

2018-02-26 13:44

賣場買不到衛生紙 民眾質疑：廠商也在囤貨嗎？

2018-02-26 13:25

衛生紙被搶光 夾娃娃機20元「保證取物」

2018-02-26 13:10

衛生紙搶購一空？ 徐國勇：供應無虞不會缺貨

2018-02-26 12:49

衛生紙大缺貨 陸網友：咱給台灣同胞捐點

2018-02-26 12:34

台灣最夯風景！ 從賓士到腳踏車 全面出動搶搬衛生紙

2018-02-26 12:28

搶購衛生紙熱持續發燒 台東家樂福貨架空

2018-02-26 12:04

去年衛生紙進口量增 國產紙量卻持平

2018-02-26 11:39

尿布、衛生棉還沒漲價！民眾連忙趕著搶購

2018-02-26 11:01

【重磅快評】搶衛生紙？ 民眾用屁股反映不爽政府沒作為

2018-02-26 10:35

游梓翔：現在的執政黨已經搞到「不會做事又兼不衛生」

2018-02-26 10:13

林務局：推廣國產木材使用 但造漿國內限制仍多

2018-02-26 10:07

蔣萬安批小英：民生問題在妳心中薄如一張衛生紙都不如

2018-02-26 09:59

網友拿出18年前衛生紙 眾人驚呼：果然回不去了

2018-02-26 09:55

教授：衛生紙漲價只是開端 未來這些都會漲

2018-02-26 09:43

衛生紙將漲價 造紙業：未十足反映成本

2018-02-26 09:35

衛生紙網購暴增10倍 多款完售下架

2018-02-26 09:35

黃智賢：民進黨最新政績 改寫衛生紙的價值

2018-02-26 09:30

瘋搶衛生紙讓台灣團結 黃智賢：民進黨最新政績

2018-02-26 09:28

學者觀點／對物價波動不安…民眾瘋搶衛生紙

2018-02-26 00:01

有餐廳桌上不放衛生紙 問了店家…拿到2張

2018-02-25 23:57
看更多

熱門文章

教授：衛生紙漲價只是開端 未來這些都會漲

2018-02-26 09:43

228國軍達姆彈殺台灣人？專家：下流的欺騙

2018-02-26 08:26

衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九

2018-02-26 15:07

馮世寬：可花1億買飛彈 能否多花1萬讓弟兄們吃好些

2018-02-26 11:53

網友拿出18年前衛生紙 眾人驚呼：果然回不去了

2018-02-26 09:55

官運亨通創紀錄 還有誰能破「吳釗燮障礙」？

2018-02-26 08:00

全台瘋搶衛生紙 律師：最貴的永遠不是你搶的東西

2018-02-26 17:32

孫大千要黃敏惠、蕭淑麗再辦一次會外賽 決定最終人選

2018-02-26 13:29

衛生紙傳飆漲引爆瘋搶潮 彰化檢方要出手了

2018-02-26 13:55

瘋搶衛生紙讓台灣團結 黃智賢：民進黨最新政績

2018-02-26 09:28

台灣民眾瘋搶衛生紙 登上英國BBC

2018-02-26 17:30

分裂戰爭！藍綠政黨基本盤鬆動 誰來打敗豬隊友

2018-02-26 10:00

台灣最夯風景！ 從賓士到腳踏車 全面出動搶搬衛生紙

2018-02-26 12:28

不只衛生紙 那些年我們一起搶買過這些...

2018-02-26 15:59

國防部人事異動 空軍司令由副司令張哲平調任

2018-02-26 19:22

表決勞基法跑票被開鍘處罰 林淑芬：坦然接受

2018-02-26 16:45

綠北市黨部春酒 柯文哲唱歌被怒嗆「下台」

2018-02-26 00:19

游梓翔：現在的執政黨已經搞到「不會做事又兼不衛生」

2018-02-26 10:13

民眾瘋狂搶購衛生紙 這裡的衛生紙全部免費供應

2018-02-26 18:01

衛生紙漲多少？ 業者、通路還在喬

2018-02-25 23:47

黃智賢：民進黨最新政績 改寫衛生紙的價值

2018-02-26 09:30

藍營高市退無可退 韓國瑜恐終須一戰

2018-02-26 00:38

嘉市兩女戰爭難解 藍做最壞打算

2018-02-26 00:38

衛生紙被搶光 夾娃娃機20元「保證取物」

2018-02-26 13:10

軍人年改樓地板 綠委質疑38990元過高

2018-02-26 00:38

顏寬恒：民進黨忘了民主 「蔡」則天時代來了

2018-02-26 16:45

生1胎給2萬騙選票？ 柯文哲：我失言

2018-02-25 23:54

【重磅快評】搶衛生紙？ 民眾用屁股反映不爽政府沒作為

2018-02-26 10:35

【重磅快評】官兵愛大鵬 難道苛政猛於「馮」？

2018-02-26 16:02

有餐廳桌上不放衛生紙 問了店家…拿到2張

2018-02-25 23:57

陳致中選議員 扁現身百桌宴

2018-02-26 00:38

尿布、衛生棉還沒漲價！民眾連忙趕著搶購

2018-02-26 11:01

朱立倫：去年一再修勞基法造成許多困擾

2018-02-26 12:08

福衛五號拍攝全島無雲圖 太空中心擬印成海報贈送

2018-02-26 16:20

勞基法跑票遭懲處 劉建國：人都已經往生了還要回應

2018-02-26 14:13

馮世寬臨行留言 披露職務調整事出突然

2018-02-26 13:56

衛生紙網購暴增10倍 多款完售下架

2018-02-26 09:35

羅智強2026參選台北市長 「蔣萬安不是我的對手」

2018-02-26 16:35

嘉市民調勝出 黃敏惠：未來這場仗難打

2018-02-26 00:38

評估六都選情？吳敦義：我沒有那麼強的望遠鏡

2018-02-26 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top