教授：衛生紙漲價只是開端 未來這些都會漲

2018-02-26 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



學者認為，從國外進口木材的碳足跡難以估算，我國的經濟臨應該加入生產行列，可取代部分進口。圖／王升陽教授提供 分享 facebook

因應國際紙漿上漲，台灣衛生紙喊漲，最貴每1包恐漲價3成，造成民眾瘋狂搶購。中興大學森林學系特聘教授兼農資院副院長王升陽表示，台灣缺乏經營經濟林的觀念，講到利用森林資源，就會被冠上破壞生態的罪名，長久下來缺乏木材資源自給自足的能力，他警告，衛生紙漲價還只是個開端，過一陣子連木材都漲價，國人就很有感了。

政組組織再造，未來林業生產即將化為環資部，環保署長李應元日前接受媒體訪問時表示，台灣林業生產僅占經濟的0.3%不到，現在並非重點；遭林務局前局長李桃生反駁，認為環資部「觀點狹隘」，他認為，台灣有8萬林農，農部看到的觀點不僅只是木材，還有木製、非木製產品、森林療育、造林的產品都估算在內。

王升陽表示，森林資源與自然資源和農業一樣，屬於國家戰略等級，是戰略策略的物資，不能使用價格的生產成本去考慮，他舉例，日本也並非生產木材的大國，但也不敢放棄木材生產，日本林野廳早在2009年即訂定政策，要在10年內將木材自給率從27.8%提高至50%，以解決未來木材供需及節能減碳等難題。

王升陽說，反觀台灣， 木材自給率僅有不到0.5%，不僅未來的主管機關認為林業生產並非重點，部分學者、民間人士也認為，只要有錢就能向國外購買，大量仰賴進口的結果，只好別人說漲1倍就1倍、漲3倍就3倍；他警告，衛生紙漲價只是開端，緊接著還有濕紙巾，文化用紙、影印紙，發票用的熱感應紙；過一陣子，當木材價格也跟著上漲，所有家具、室內裝潢裝潢會跟著漲，政府長期忽視林業生產的結果，就必須出更多金錢代價。

他表示，他主張盡量利用可再生的森林資源，但這並不代表不愛樹木，他和大多數的保育人士一樣熱愛森林和林木，但從「碳足跡」的角度來看，由北美運送1立方米的木材到台灣要增加50公斤的二氧化碳排放，台灣1年要輸入600萬立方米的木材，增加的二氧化碳的排放，要怎麼算？

因此，王升陽認為，台灣有40萬公頃經濟林，即使把具有爭議的地區刪除，也還有還有20萬公頃左右，這些人工林可以砍伐利用，利用後再種更多，按部就班的林業經營，一定可以取代某一部分我國紙類、木材使用需求，若政府不政策支持，打開我國木材的上中下游產業鏈、培養林業人才，一但未來國外不再讓我們使用他國的森林時，我國的林業人才、木材產業「怎可能說有就有？」