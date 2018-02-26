瘋搶衛生紙讓台灣團結 黃智賢：民進黨最新政績

2018-02-26 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



台南量販店出現搶買衛生紙人潮，幾乎人手一袋，一個晚上一千多箱衛生紙被搶光。本報資料照片 作者：記者綦守鈺／攝影 分享 facebook

名嘴黃智賢在臉書以「衛生紙人生」為題貼文表示，現在台灣人唯一在乎的，是如何才能把衛生紙搶到手。民進黨，改寫了衛生紙的價值。也是民進黨的最新政績。台灣終於團結了。

黃智賢說，誰還管國家大事，兩岸爭端？現在台灣人唯一在乎的，是如何才能把衛生紙搶到手。搶買衛生紙，是台灣現在的全民運動。只不過是廠商宣布三月中旬，衛生紙要漲價30%。整個台灣就陷入歇斯底里，瘋狂的囤貨和搶購。

她指出，這完全是好萊塢驚悚片的場面。所有的大大小小賣場，都買不到衛生紙。貨架上全空。連網路都賣到缺貨，無法解單。電視購物也沒貨。所有國家大事，統獨大戰，都沒有比買衛生紙更重要。

從南到北，從北到南，家家戶戶，人人搶購衛生紙。問題是，還搶不到。

貼文指出，現在最佳伴手禮，不是鳳梨酥太陽餅，是衛生紙。提一大袋衛生紙約會去，讓愛人把衛生紙帶回家，比燭光晚餐還貼心。海誓山盟，不如承諾搶到衛生紙。

搶不到衛生紙，是台灣人崩潰的最新理由。一直以來，衛生紙代表的是「毫無價值」。「把人當衛生紙，用完即丟」，是對人最大的踐踏與侮辱。但民進黨，改寫了衛生紙的價值。也是民進黨的最新政績。

台灣終於團結了。台灣人的心，被一種莫名的衝動與慾望控制。萬千情感，只對一件事起反應。一心一意，搶衛生紙去。