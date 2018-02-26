衛生紙將漲價 造紙業：未十足反映成本

2018-02-26 09:35 中央社 台北26日電



國際紙漿及能源大漲，包括進口及國產衛生紙將於3月中漲價，引發民眾搶購衛生紙。造紙業者表示，製造衛生紙的短纖紙漿年漲逾50%，但這波價漲並未十足反映成本。

量販業者表示，最快3月中旬就反映售價上，漲幅1成到3成，一串12入抽取式衛生紙新台幣200元，可能漲到260元。大批民眾去超市、量販店搶購囤貨，店家來不及補貨上架，銷量爆增。

國內大型紙廠永豐餘投控表示，從2016年中起至今，占衛生紙成本比重最大的紙漿價格漲幅超過5成；運費在過去一年多來增加28%，包材成本也增加25%到35%，各品項漲幅不一，但平均漲幅至少20%。

正隆紙廠指出，製造衛生紙所用的漂白短纖（BHK）到港價格每公噸已達820美元到830美元之多，漲幅年增逾50%，為近幾年的新高點；另外，船運費用也在上漲。

造紙業者說，其實不論進口或是國產衛生紙，對過去一年來各式原物料漲價一直隱忍不敢漲價，而且沒有一家業者敢開第一槍，進口衛生紙業者在國外有大型紙漿廠和造林區，但國內業者必須進口紙漿或是使用回收紙製成的環保衛生紙，成本相對高一些，彼此競爭激烈，形成大家觀望忍耐不敢漲價。

對於衛生紙漲價，23日紙類股股價飛揚逾半根漲停，相對為紙廠帶來亮麗營收和獲利，造紙業者對此持保留態度。造紙業者說，這波漲價並未十足反映原物料的漲幅，而且還要再看國際原物料價格的走勢，同時家用紙品營收占全年整體營收比重僅12%上下，創造亮麗營收與獲利能力有限。