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學者觀點／對物價波動不安…民眾瘋搶衛生紙

2018-02-26 00:01聯合報 記者吳佩旻／台北報導

這兩天賣場衛生紙被民眾掃貨一空。 記者郭政芬／攝影
這兩天賣場衛生紙被民眾掃貨一空。 記者郭政芬／攝影
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衛生紙明明還有段時日才漲價，為何民眾瘋搶？東華大學企業管理學系教授池文海分析說，可套用心理學的「羊群理論」解釋，許多人消費時喜歡跟隨多數人的選擇，是一種盲從，但另一層面也反映出民眾薪資水平停滯，對物價波動感到不安。

池文海說，就跟羊群集體移動一樣，但這些羊群或消費者，通常不清楚自己的行為原因。從這波調漲來看，他發現有許多群眾是盲從的，但就實際漲幅來看，衛生紙要漲一到三成，軍公教調薪也不過百分之三，對許多人來說的確是不小的負擔。

他認為，民眾一窩蜂的搶購也可看出「人民對政府沒信心」。他分析，貧富差距大，造成「多數人民沒有安全感」，在大環境收入沒增加的情況，理智消費者因而較少。他舉自己曾在美國生活為例，當地的物價長期穩定，不像台灣物價波動大，而且常「只漲不降」。他觀察台灣中盤商對市場影響太大，政府卻一直無法有效抑制，「難怪民眾漲到怕」。

世新大學知識經濟發展研究院科技及創新研究中心主任鍾岳勳也說，民眾會預期所有人聽到這消息都會搶購，不想淪為吃虧的一方，就出現搶購。兩年前台北市因風災水源變濁，民眾搶買礦泉水，但那次是「需求」造成，這次則出在「民眾預期心理」。

台灣衛生紙軍公教薪資漲價

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