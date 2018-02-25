為何瘋搶衛生紙？學者：羊群理論+人民對蔡政府沒信心

2018-02-25 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



明明還有半個月衛生紙才漲價，為何人人瘋搶？東華大學企業管理學系教授池文海分析消費者行為，認為可套用心理學的「羊群理論」來解釋。他表示，許多人在消費時，喜歡跟隨多數人的選擇，這樣的行為雖是一種盲從，但從另一層面來看，也可反映出人民對政府無法控制物價、薪資水平停滯等現象，感到極度不安。

池文海表示，許多人消費會跟隨多數人的選擇，就跟羊群集體移動一樣，這些羊群、消費者通常並不知道自己的行為原因，但是會感到較有安全感。從這波物價調漲來看，他發現許多群眾是盲從的，但就實際漲幅來看，衛生紙要漲到3成，對許多人來說的確是不小的負擔，因為就連軍公教調薪也不過3%。

他進一步分析指出，從民眾一窩蜂的搶購行為，其實也可看出「人民其實對政府沒信心」；他分析，蔡政府從政將近兩年以來，民怨很高、貧富差距大，造成「多數人民沒有安全感」，他舉自己曾在美國生活為例，當地的物價是長期非常穩定的，不像台灣的物價波動大，而且常常「只漲不降」。

他認為，在大環境收入沒有增加的情況下，會造成理智的消費者比較少。他自己每周到市場買菜，原本每周花3000元，現在要到4500才夠用，市場成本也許提高，但農民是否因此有賺，不得而知。他觀察，台灣的中盤商對市場的影響太大，美國反而很少因為季節而漲菜價。市場波動性大，政府又一直無法有效抑制哄抬價格，「難怪民眾漲到怕」。