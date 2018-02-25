民眾質疑業者囤積衛生紙 業者喊冤：找不到貨車送貨

2018-02-25 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



這兩天衛生紙被掃貨一空，引起社會恐慌，有民眾質疑業者囤貨衛生紙，要趁漲價後出貨？對此，紙廠業者嚴正否認，他說明，每家紙廠都與通路商簽合約，得達成一定的合約量，且下一年要與通路商談判價格，若出貨量高、產品熱銷，才有可能壓低上架費，每家紙廠都希望能滿足通路商的要求。