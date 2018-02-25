民眾搶購衛生紙 政院消保處籲民眾別恐慌

2018-02-25 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



上周五傳出因國際紙漿上漲，民生用衛生紙將掀漲風，各賣場出現民眾搶購衛生紙以致缺貨的狀況。行政院消保處副處長吳政學今天表示，請消費者不用恐慌，賣場不會趁機漲價、不會囤積衛生紙不上架、消保官也會出動實地了解，未來也會對衛生紙漲價是否帶動其他物價上漲做定期監測。

消保處今天對外說明衛生紙漲價相關事宜，吳政學表示，經向家樂福、大潤發、愛買、全聯等四大賣場電話了解，第一，四大賣場承諾，賣場價格議定，已是簽約的，至少在3月中旬前價格不會變動。請消費者不要恐慌和搶購。

第二，四大賣場也承諾不會囤貨，只要上游給貨，一定會出貨，消費者不用緊張，或許這幾天搶購所以架上沒貨，但過幾天貨進來上架後，就不會空架了。

第三，消保官明天（周一）也會到各賣場進行實地了解，確定他們架上價格與訂價是一致，不會因此趁機漲價，也會到其倉庫去看，避免倉庫有貨但不上架銷售。

最後，消保處每個月都有兩次對民生物資價格監測的行動，會否因衛生紙漲價帶動其他物價上漲。

吳政學表示，本次紙廠宣布衛生紙漲價的原因是因國際紙漿價格波動，賣場中上游供貨商也通知將漲價，但最終會否漲價或聯合漲價，公平會上周已立案調查，依公平法第40條，事業不可以有聯合行為，可以輪動，但不能聯合，否則可處10萬以上，5000萬以下罰鍰。