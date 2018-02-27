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川普：條件正確才與北韓對話

2018-02-27 02:49中央社 華盛頓26日綜合外電報導

北韓表達有足夠意願促成平壤與華府間的雙邊對話，美國總統川普今天謹慎以對。川普表示，相關對話「只會在正確條件之下」發生。

法新社報導，平壤暗示有意願重回談判桌後，川普在白宮指出：「我們對他們向來強硬。」

川普說，「所以他們想要談」、「再看看接下來會怎樣」。

他未針對所謂「正確條件」詳加說明。

川普平壤北韓

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