冬奧閉幕 美第一千金和北韓代表零互動

2018-02-26 01:16 中央社 首爾25日綜合外電報導



美國第一千金伊凡卡‧川普（左）、南韓總統文在寅（中，背對者）與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲（右）25日出席平昌冬奧閉幕典禮。美聯社 分享 facebook 名列美國和南韓制裁黑名單的北韓將領金英哲，與美國第一千金伊凡卡．川普，今晚都出席平昌冬奧閉幕典禮，為這場冬奧外交大戲畫下句點。不過雙方沒有任何互動的跡象。

法新社報導，來自體育館貴賓席的簡短畫面顯示，南韓總統文在寅先跟伊凡卡．川普（Ivanka Trump）握手，隨後又跟金英哲（Kim Yong Chol）握手。消息指出，金英哲表達平壤願意跟華府會談。

伊凡卡被安排坐在文在寅妻子身旁，金英哲則在她身後那一排，畫面看不出兩人有任何互動的跡象。而金英哲跟駐韓美軍司令布魯克斯將軍（Vincent Brooks）只相隔兩個位子。

金英哲率8人代表團，今天上午穿越南北韓間非軍事區（Demilitarized Zone）抵南韓。由於金英哲遭控是過去對南韓多起攻擊的主謀，他的到訪引發南韓保守派憤怒抗議。

文在寅跟金英哲在閉幕典禮前進行一小時會談。據南韓總統府青瓦台表示，北韓代表團在會中表達平壤願與華府會談。

北韓一直表示願無條件與美國會談，不過美方表示，必須先看到平壤解除武裝的具體作為。

兩週前，北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）參加冬奧開幕典禮，儘管當時她跟美方代表副總統彭斯（Mike Pence）僅相隔幾個座位，兩人同樣零互動。美方表示，雙方代表團原定隔天會晤，平壤卻在前一刻通知取消。

華府23日對平壤祭出新制裁，總統川普形容那是歷來最嚴厲制裁。

平壤今天則在文在寅跟金英哲會談時，對華府的最新制裁予以譴責。

分析家指出，北韓向南韓示好，其實是打如意算盤，希望所受制裁能夠放鬆，並且動搖華府和首爾同盟關係。

對於金與正傳達金正恩在平壤召開高峰會的邀請，文在寅以須先創造正確條件為由，並未立即接受。

冬奧開幕時，兩韓運動員舉統一旗入場。不過今晚的閉幕典禮，他們舉各自國旗進場。