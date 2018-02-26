官運亨通創紀錄 還有誰能破「吳釗燮障礙」？

2018-02-26 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



總統府秘書長吳釗燮接任外交部長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府祕書長吳釗燮今天將接任外交部長。細數他過去經歷，他曾任總統府正副秘書長、國家安全會議秘書長、民主進步黨秘書長、行政院大陸委員會主任委員及駐美代表。總統府、國安會、民進黨三大秘書長，加上兩岸、外長、駐美與國安會的國安「大四喜」，吳釗燮一人出任過如上 這些官銜，可以說是創下了紀錄，不僅前無古人，恐怕也將後無來者了。

若要跟這樣的豐功偉業來個超級比一比，綜觀過去政壇人物，除了邱義仁的四大秘書長可堪比擬外，蔣彥士、丁懋時兩人也勉可跟他較量一番，但打開中華民國任官史，吳釗燮顯然是一枝獨秀。

● 從一介學者到官職「大四喜」 吳釗燮的奇幻旅程

2006年時任行政院副院長的蔡英文﹝左﹞、陸委會主委吳釗燮﹝右﹞拜會台聯黨團。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳釗燮生於台灣彰化縣大城鄉，1999年起吳釗燮在國立政治大學國際關係研究中心擔任副主任，而他也靠叔叔吳澧培獨派金主關係，讓他毫無障礙地超越藍綠、由學轉政，陳水扁執政兩年後的2002年，吳釗燮卸下學者身分，至總統府內擔任副秘書長一職。

當蔡英文做了四年陸委會主委，2004年陳水扁順利連任總統，她堅拒再扛兩岸重責，吳釗燮此刻被陳水扁相中，接下陸委會主委一職，接替蔡英文的職位，也與蔡英文結下不解之緣。這一接打開了他的公職生涯史，不過，兩岸因陳水扁推動公投與制憲， 陷入僵局，吳釗燮成了開罵主委，動輒發布新聞稿責罵北京 。

2007年4月，在綠營中英語十分流利的吳釗燮，再度肩負重任，被扁挑中擔任駐美代表。這是史上首位民進黨籍的駐美代表。陳水扁此時大搞烽火外交，頻頻突襲出訪，亦處處可見吳釗燮如影隨形的影子，吳釗燮護主心切，不時站上火線多方開戰，也留下諸多經典的「吳語錄」。例如當年扁出訪印尼前保密到家，吳公開否認並強調「如果說謊，頭會掉下來」，結果證實確有此行。

2004年陳水扁總統（左）出席台商協會秋節聯誼活動，與陸委會主委吳釗燮（右）低聲交談。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不過吳釗燮擔任駐美代表期間也創下不少紀錄，如在美國公開演講超過九十次，接受媒體專訪也近九十次。吳釗燮從駐美代表處離任後，返回政大國際關係研究中心擔任研究員。

2012年蘇貞昌出任民進黨主席之後，吳釗燮獲邀出任民進黨政策委員會執行長，同年底兼任民進黨駐美代表。2014年蔡英文回任民進黨主席後，啟動了吳釗燮的官職超級旅程。他 獲邀擔任民進黨秘書長，仍兼民進黨駐美代表，期間，他協助蔡英文整合獨派意見，更協助蔡英文在九合一大選、總統與立委選舉獲得大勝，2015年更籌畫蔡英文多次出訪，算是蔡得力的左右手。

2016年蔡英文終於取得大位，襄助蔡英文有功的吳釗燮替蔡掌管國安會，總統府秘書長林碧炤不受重用去職後，府秘書長一直虛位以待台南市長賴清德，但賴清德不就，萬用吳釗燮搖身一變，當上了府秘書長，三大秘書長集點數，一舉完成。

這次改組，老藍男李大維不得不走，蔡英文又想到了吳釗燮，也再替吳集滿了國安大政官位「大四喜」，就只差國防部，即可締造「大滿貫」紀錄了。當然，這一切都要仰賴蔡英文對他的信任，吳釗燮的奇幻漂流，已經形成了新貝蒙障礙。

● 邱義仁／舊世界紀錄保持人 秘書長「鐵支」仍無人匹敵

邱義仁外號「永遠的秘書長」，經歷可與吳釗燮較勁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以撲克牌角度來看，如果吳釗燮經歷已經湊集同花順，恐怕只剩下曾拿了秘書長「鐵支」、外號「永遠的秘書長」的邱義仁能與其較勁。

邱義仁生於台南，1984年與吳乃仁等人一同創辦《新潮流雜誌》，積極吸收成員，主張以組織化行動，成立反對黨，以加強民主化的力量。1986年民進黨正式成立，邱義仁為創黨成員之一。

1990年代，邱義仁長期擔任民進黨祕書長，與吳乃仁等人共同將綠營傳統的街頭抗議路線轉型為議會競選路線，並且增加議會中席次，由地方勢力成為國會中的主要反對黨；其所屬的新潮流系，也成為民進黨內的重要派系。

2000年總統大選民進黨首度取得執政，在總統陳水扁任內，邱義仁先後擔任行政院、國安會、總統府秘書長等要職，加上民進黨秘書長經歷，在黨內還有「永遠的秘書長」之稱。

2007年邱義仁更被任命為行政院副院長，不過隔年卻被指控涉入巴紐外交公款侵吞案，因此辭去職務。時任外交部長黃志芳、國防部副部長柯承亨也同步跟進請辭獲准。在回到民間後，又因安亞專案、鐽震案等指控，遭受長期的司法調查，有一陣子，邱義仁甚至回到高雄縣鄉下，改拿鋤刀種絲瓜，絲瓜還結實纍纍，邱義仁動手採收，還跟產銷班合作，將運到北部販賣。

蔡英文取得大位，邱義仁擔綱與日關係靈魂，任職台灣日本關係協會會長，官職又添一筆。

● 蔣彥士／外長、教長加三大秘書長跟吳釗燮較量毫不遜色

1978年美國與台灣斷交，蔣彥士臨危受命出任外交部長，在對美關係上留住了日後台美互利基礎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

如果算起天寶遺事，蔣彥士可是當時的一個傳奇。與如今的吳釗燮亦可一較高低。曾歷任國民黨秘書長、行政院秘書長、總統府秘書長、外交部長跟教育部長，這就可以與吳釗燮一博了。

蔣彥士出生於浙江杭州，金陵大學畢業，美國明尼蘇達州立大學農經碩士、哲學博士，起初曾擔任教職。在國府遷台前，即已與美國政府聯合設立農村復興委員會（簡稱農復會），以求革新農業技術和制度等。遷台後，農復會並未撤銷，韓戰爆發後，美援恢復，當局遂順勢利用美援經費，聘請蔣夢麟、沈宗翰、蔣彥士主持，沈任農復會主委時，蔣彥士出任秘書長。

蔣的全數官職都是在兩蔣時期就已達成，例如嚴家淦任行政院院長時，蔣經國出任行政院副院長，1967年至1972年長達5年時間他即出任行政院秘書長，其後72年擔任教育部長，但5年後的1977年發生蘇澳港學生海難事件，蔣負起責任政治責任，辭去教長一職。

1978年蔣經國當選總統，蔣彥士出任總統府秘書長，但僅僅半年，就在同年12月，因美國與中共建立外交關係，與台灣斷交，蔣彥士臨危受命出任外交部長。他任外長後，最迫切的工作重點有二，一為處理斷交後的台美關係，一為穩定既有友邦。二是在對美關係上，他強調「事實原則」，就兩國間六十多種條約和協定竭力斡旋，總算還保留住了日後台美雙方互利的基礎，也促使美國完成台灣關係法之訂定，以及爭取外交領事人員待遇福利，均有極大貢獻。

● 丁懋時／國安外交圈的資歷 也算不遑多讓

丁懋時的官職資歷也不遑多讓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

若以擔任過外交部長的人選去看，蔣孝嚴擔任過外長、國民黨秘書長、總統府秘書長，已經是睥睨群雄了，但也只是經歷過吳釗燮的一半官職而已。楊進添也任過外長與府秘書長，但沒有政黨的經歷。 另一外交元老沈昌煥則是兩任外長，再接府秘書長。

這時就不得不提提丁懋時了，他擔任過外長、駐美代表，以及國安會秘書長、總統府秘書長，看起來與吳釗燮旗鼓相當，若不論黨職，他也只比吳釗燮少了陸委會主委一職，可以打個平分秋色了。

丁懋時是雲南人，畢業於法國巴黎大學，曾任陸軍總部編譯及中央社記者，1965年時派駐盧安達使館代辦，後任大使。1979年，丁懋時被派外交部常務次長，同年七月任駐韓國大使。1987年，丁轉任外交部長，隔年更接替錢復任駐美大表，直到1994年返台後接國安會秘書長一職，成為李登輝在外交及兩岸事務方面倚重的高層幕僚，也隨李訪美。2000年，丁懋時被聘總統府資政。

● 綜觀各任秘書長 還是吳釗燮經歷最猛

當兩種秘書長的多半是府與黨，如前述的蔣孝嚴，以及國民黨的吳伯雄、曾永權；民進黨的蘇貞昌、陳師孟、游錫堃、張俊雄等，張俊雄還擔任兩任行政院長。

金溥聰當年出任駐美代表跌破眾人眼鏡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其餘國安外交兩岸圈子中有蘇起陸委會主委加國安會秘書長、金溥聰駐美代表加國安會秘書長。其中金溥聰出任駐美代表跌破眾人眼鏡，然而，他不像資深外交前輩錢復等人，在外交部從專員做起，超過20年經歷才外派美國。