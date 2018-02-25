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國安生力軍 綠下階段接班梯隊？

2018-02-25 00:38聯合報 記者林河名王聖藜林庭瑤／台北報導

林良蓉將出任北美事務協調委員會主任委員。 圖／總統府提供
林良蓉將出任北美事務協調委員會主任委員。 圖／總統府提供
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此次內閣改組，外界聚焦國安高層人事異動，但包括現任國安會諮詢委員林良蓉將出任北美事務協調委員會主任委員，中信金融管理學院金融管理研究所所長陳錦稷出任國安會諮詢委員，海基會秘書長柯承亨出任國安局政務副局長，以及現任的陸委會副主委邱垂正，均屬民進黨的國安體系青壯世代，也被視為下一階段接班梯隊人選。

林良蓉曾任檢察官，因績優被法務部送往美國耶魯大學進修一年，專門研究國際刑事法庭，後來更涉獵國際經貿法律領域，參與過拉法葉案，更是國內首位獲世界貿易組織（ＷＴＯ）法律諮詢中心遴選的貿易律師，熟悉ＷＴＯ爭端案件相關法律及程序。

對於台灣在國際舞台的處境，林良蓉曾經表示，「台灣身為ＷＴＯ會員，不代表真平等；要明瞭遊戲規則、言之有物，人家才看得起我們」。

陳錦稷出任國安會諮詢委員。 圖／聯合報系資料照片
陳錦稷出任國安會諮詢委員。 圖／聯合報系資料照片
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陳錦稷則在台大經濟系畢業後，分別取得清大經濟碩士、淡江大學產業經濟博士，還是英國倫敦政經學院（ＬＳＥ）經濟研究碩士，是蔡英文總統的「學弟」。曾歷任雲林縣財政局長、行政院政務顧問、行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員等多項工作，實務經驗豐富。

柯承亨則是早在陳水扁執政時期就已擔任國防部副部長，他長期從事國家安全與兩岸工作，職務歷練完整，府方也期許他為國安局第一線的情戰與情研工作，帶來新視野與新觀念。黨政人士表示，國安局過去多是任用軍方或國安出身的人，綠營出身的柯承亨進入國安局，是民進黨政府執政到一個階段後「更完整的布局」。

國安局民進黨國安會邱垂正陸委會

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