陳明通回鍋 蔡政府向對岸釋善意

2018-02-25 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



陸委會主委由陳明通回鍋出任，目的是貫徹蔡總統意志，並向大陸釋出善意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

內閣改組底定，國安團隊人事全面調整，相關人士指出，這波異動是要因應新階段的外交任務，強化與各國的實質關係，並且透過新任陸委會主委陳明通「回鍋」，貫徹蔡總統的意志，持續向對岸釋出善意。

相關人士指出，陸委會主委的人事布局，除了考量陳明通對兩岸交流事務的嫻熟及經驗，也在於他熟悉蔡總統以及蔡總統的兩岸政策，可以貫徹蔡總統意志，而在對岸拘禁李明哲及M503事件後，蔡政府對於陸委會主委的人事安排，仍願意繼續釋出善意，對岸應該正面看待。

據指出，此次人事布局側重國安層面 ，除了因應國際及兩岸情勢變化，也蘊涵培養兼具國安、外交、兩岸及國防等跨領域歷練的戰略思維。由於國際事務的挑戰愈來愈多元，府方認為，新階段的外交任務，將是擴大強化與各國的實質關係，開啟各層面與國際社會的深度連結。

兩岸方面，陳明通是繼蔡英文、吳釗燮後出任陸委會主委，但早在二○○○年到二○○四年期間，蔡英文擔任陸委會主委期間，陳明通就是蔡英文的副手，兩人合作整整四年。

由於曾經長期共事，不論在政策面或人際關係，陳明通都對蔡總統非常熟悉；而且，陳明通離開政務官職務後，依然在兩岸相當活躍，大陸方面對陳明通相當熟悉。行政院前天介紹陳明通時，也強調能為兩岸事務工作，開創新的局面和視野。

相關人士分析，這項人事的特殊之處，在於陳明通除了熟悉蔡總統的兩岸政策，又多了「對岸也認識」這層因素。兩岸官方關係雖然冰封，但蔡總統這項人事安排，至少向對岸傳遞，「我找了一個和你們也熟，也和你們不錯的人來，總可以多些可以交流的氣氛吧。」更不致被解讀是惡意。

另方面，陳明通在台大國發所任教，政界及傳播界學生不在少數，甚至來台的陸生，也有不少是「通師」的學生。

相關人士認為，以陳明通熟悉蔡總統的兩岸政策，加上他個人的詮釋能力，相信會有更大的揮灑空間。