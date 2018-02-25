觀察站／國安整隊「外交硬 兩岸軟」…考驗仍大

2018-02-25 00:24 聯合報 本報記者李仲維 聯合報 本報記者 林河名



因應兩岸、外交新局勢，蔡英文總統（圖）、吳釗燮、陳明通鐵三角就定位。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

此次內閣改組，國安人事大風吹，蔡英文總統找了陸委會前主委陳明通「回鍋」，取代偏於守成的張小月，或許期待兩岸能有更多互動；但面對大陸對台人事更迭，我方整體國安架構，尚有吳釗燮接任外交部長的親美力道拉扯，即使陳明通與大陸有交流經驗，這種「外交硬、兩岸軟」的布局，能否突破複雜的險峻局面，仍有重重考驗。

中共中央政治局常委汪洋可望在三月出任大陸全國政協主席，主管對台工作；國台辦首席副主任劉結一也將升任國台辦主任，加上已經就位的中國社科院台灣研究所所長楊明杰，他們三人有一個共通特點，即是過去與對台事務並無太多淵源，與過去對台系統大多由與台灣各界有往來交情的人出任，大異其趣。

陸委會也早就看出這個端倪，因此一直盼對岸要有「新人新政」，提出「相向而行」的對台政策。

與大陸對台人事布局相反，吳釗燮和陳明通都是民進黨內重量級的「知中派」，跟蔡英文一樣，都當過陸委會主委。如今蔡、吳、陳鐵三角就定位，顯見是為了因應中共十九大及人大政協兩會後的兩岸、外交新局勢。

總統府內的「陸委會幫」還不僅如此。總統辦公室主任詹志宏、國安會諮詢委員傅棟成也出身自陸委會，上個月還把陸委會聯絡處副處長拉進府內擔任機要室副主任。此外，三月將接任國安局副局長的柯承亨，是現任海基會秘書長，這項安排也可作為強化兩岸業務的解讀。

只是，縱使蔡總統身邊，以及兩岸、國安都換上了解民進黨語彙及論述方式的「海陸」人士擔綱，但兩岸情勢已非當年陳明通擔任主委時空可比擬，恐非換上「阿通」就能通。

雖然大陸官方主流媒體至今尚未對蔡政府的國安新團隊置評，但蔡總統用吳釗燮拚外交，找陳明通顧兩岸，明顯既要跟獨派交代，又要向對岸示好。

三月中後，兩岸都是全新團隊上陣，短期恐難出現具體進展。但就算對中方不能得分，也要力求對美不能失分，避免在滿足綠營支持者及選舉需求下，影響美中台的穩定關係。