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財經觀點／期許新閣員 兩大精神創經濟新局

2018-02-25 00:05聯合報 梁國源（元大寶華董事長）

元大寶華董事長梁國源認為新內閣須為經濟找到突破口。 圖／聯合報系資料照片
元大寶華董事長梁國源認為新內閣須為經濟找到突破口。 圖／聯合報系資料照片
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政府再次宣布內閣改組，不外乎是想要創造新局面，然而歷任改組，鮮少看到提出明確的藍圖；台灣現在面臨的內憂外患日益嚴峻，閣員必須認清，未來提出的政策規劃，得依循「能見度」與「可辨識度」二大精神，才能找到突破口。

目前外在環境目前相當嚴峻，尤其是兩岸關係十分緊繃，內在部分則是即使經濟成長略有起色，在亞洲四小龍中仍相對落後。

不可諱言，台灣在國際處境相當艱難，在這樣的困境下，從府院到部會首長，都應該了解，唯有具能見度及可辨識的政策方向，再加上重建人民對政府的信賴，以及有效的經濟措施，才能帶領我國穩健向前，當打穩經濟基礎，便可進一步對外展現我國軟實力的影響性。

政策具備能見度，指的是必須讓外界體認到，台灣是國際上的一員；可辨識度則指政策必須要順應台灣的社會、文化，具備台灣特色。

簡單來說，過去時常看到政府政策淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳，多用見招拆招的方式處理，而非深思熟慮的對症下藥；政府必須認清問題所在，並以長遠、向下扎根的方式處理，才能開拓新局。

能見度與可辨識度應落實在各項政策中，但也有地方可立即去改善，舉例來說，政府高喊引進投資、招攬人才，不過我國政府網站多是制式的組織、政策介紹，如能放上深度分析的學術研究、政策報告，不僅有助各界更了解台灣，甚至可以此作為軟實力，創造與國外合作的契機，在國際增加能見度。

透過具有學術背景、政策研究分析的報告或文獻，可以有完整論述及佐證地告訴國際台灣在想什麼、想做什麼，拋出風向球，形同透過知識的軟實力，在大陸打壓的情況下，找到主動出擊的突破口；甚至有機會吸引有相同想法的企業或是國外學術機構合作。（本文由梁國源口述，記者潘姿羽採訪整理）

頭痛內閣亞洲四小龍兩岸關係

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