史上最敢穿的國防部長 大鵬的衣櫃有多大？

2018-02-25 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



部長任內，馮世寬（左）兩度穿上大紅西裝亮相，一次是105年底的跨年晚會，另一次是今年春節前的揮毫活動。 圖／軍聞社 分享 facebook

春節過後，蔡政府國安團隊大洗牌，國防部長馮世寬去職，由國安會秘書長嚴德發接任。馮世寬在任21個月，雖然不是近年來任職最久的國防部長，但絕對是國防部成立以來，「本身話題最多」的部長。有一點，則是許多記者都十分好奇，始終沒有機會問的：「部長，您的衣櫥到底有多大？」

史上「最愛漂亮」部長 大鵬就是狂

本月21日，馮世寬身著淺藍色中山裝，對部內官兵發表新年講話。 圖／軍聞社 分享 facebook

馮世寬表現如何，各方有不同解讀。但在媒體眼中，唯一可以確定的，他絕對是中華民國歷來「最愛漂亮」，最重視穿著打扮的國防部長。

飛行員出身的馮世寬，耍帥個性到老不改，加上高大挺拔的「衣架子」身材，敢穿，也能穿。

馮世寬2016年出席新內閣團隊首場政策研討會議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年，蔡政府上任前夕，林全內閣舉行「新生訓練」，馮世寬一襲粉紅色襯衫、藍色牛仔褲亮相，雖然是年齡最大的部長，卻也是「最潮」的部長。

當年12月31日，國防部首度在部內舉辦跨年晚會，邀請官兵攜眷出席。國防部事後發布照片，馮世寬穿上大紅色西裝，「大鵬就是狂」的評語，頓時傳遍媒體與社群網站。

不久，國防部與媒體舉行春節聯誼餐會。馮世寬透露，紅西裝是擔任漢翔董事長時，赴西雅圖波音公司談生意，逛街時被店員強力遊說買下。對方堅持「It's yours」，姑且一試，也發現和身材完全吻合。第二天乾脆穿著前往會場，立刻引起眾人矚目。當時正值耶誕期間，他便自稱這身裝扮是「中國聖誕老人」，結果生意順利談成。從此，他認定這是件幸運外套，因此選擇跨年穿出來，希望為國防部討個吉利。

講話衝口出 穿衣非常挑

馮世寬拜會花蓮縣長傅崐萁，這件深紫色夾克，是近來最常「亮相」的便裝。 圖／軍聞社 分享 facebook

馮世寬擔任部長的最大爭議，往往是心直口快，不假思索就把喜怒一吐而出，最後給自己惹來一堆麻煩。部長愈不喜歡在野黨立委與媒體，愈不和「敵人」打交道，愈是被緊盯不放。

相較於發言的魯莽，馮部長的穿著，就不僅變化多樣，而且細心搭配各種場合。

馮世寬穿著美軍A-2飛行皮夾克。 圖／軍聞社 分享 facebook

從公開照片統計，馮部長至少有3件不同樣式的皮衣，其中包括一件美軍二次大戰A-2飛行夾克，還有一件印有法文「法國空軍」與三色國徽的飛行夾克。至於改良式中山裝，至少有三件。

前往喪家弔唁，馮世寬最常穿這件黑色條紋改良中山裝。 圖／軍聞社 分享 facebook

在各式典禮等正式場合，馮世寬當然穿著西裝，但在部內接見來賓，或對官兵講話，或出席軍中袍澤喪禮時，會換上中山裝之類「半正式」服裝。如果是一般部隊視察，往往就是皮夾克；天氣較冷時，還會在領口繫上紅圍巾。

年輕時的馮世寬，攝於F-5E戰鬥機前。 圖／引自國防部發言人臉書 分享 facebook

除此之外，國防部發言人臉書，也曾發布馮世寬年輕時的照片。他身著橘色飛行服、綠色抗G衣、黑色長靴、白色領巾，叉腰站在F-5E戰鬥機前，完全就是空軍招生海報的架勢。相較之下，過去從來沒有國防部長，會在官方文宣管道大秀年輕帥照。

馮世寬去年視察漢光演習，換上全身迷彩服，還有「國防部長」專屬名條，帽子上有空軍軍徽，不過此舉也被批評不合身分。 圖／軍聞社 分享 facebook

很顯然，馮世寬對軍旅生涯始終不能忘情。去年5月視察漢光演習，他特意換上全套迷彩野戰服，戴上有空軍軍徽的小帽，還繡上「國防部長」名條。但由於國防部長的身分已經是文人，因此遭致批評：即使視導部隊演習，也不應穿得和現役軍人一樣。

第一個踏進民進黨的上將 仍是「藍的」？

深藍色青年裝，是馮世寬夏季最常見的打扮。 圖／軍聞社 分享 facebook

民進黨在蘇貞昌擔任主席期間，決定撰寫一系列國防藍皮書，為求內容「接地氣」，邀請不少退役將校協助審稿，馮世寬是其中之一。仍是國民黨員身分的他，也成為第一個踏進民進黨中央黨部的上將。

蔡政府上台後，在兩岸政策、轉型正義與年金改革等方面，都讓退伍軍人團體不安、甚至反彈，許多軍中袍澤不免痛批馮在「敵營」當官。不過，一位民進黨國安高層官員曾私下與記者聊及馮世寬，脫口：「其實他還是藍的啊！」

馮世寬參觀軍史館憲兵特展，騎上重機讓記者拍照。 圖／軍聞社 分享 facebook

馮世寬的個人臉書，也可看見這樣的「藍底」。2016大選之前，他還發表支持藍營，或批評太陽花學運的文章。選後第二天，也曾在臉書感慨：「我們這個一敗再敗的老大黨會檢討嗎？」

如今的馮世寬，政治立場是否仍與兩年前完全相同，外界不得而知；但從當初的諸多發言可以確信，他那時絕對沒想到，蔡政府會挑上自己。

非典型部長 對兵「祖父般慈愛」

106年的國防部跨年晚會，馮世寬沒有再穿紅西裝，改穿皮夾克配紅圍巾。 圖／軍聞社 分享 facebook

馮世寬在空軍服役時，就有「莽張飛」、「馮班長」綽號，形容個性急躁、脾氣不佳。在扁政府第二任期，他以副參謀總長晉升上將，距離空軍司令只有一步，卻被國防部安排提前退伍轉任漢翔。軍中傳言，他對此始終耿耿於懷。

馮世寬於2009年從漢翔卸任，開始遊山玩水與敬神拜佛的退休生活。誰也沒想到，這輩子居然「官緣未斷」，到老又走「部長運」。

馮世寬的（左4）「非典型部長」個性，頗受年輕基層官兵歡迎。 圖／軍聞社 分享 facebook

或許是飛行員的不拘小節作風，或許是離開官場很久，或許年紀比其他部長都大，更或許本來就不是軍中長官屬意的接班人選，因此馮世寬表現出許多「非典型部長」的作風。

除了大膽的穿衣哲學，以及想到就說的脾氣之外，對於年輕的基層官兵，往往展現出祖父般的慈愛。退休與宗教的薰陶下，「莽」個性還是沒變，但當年的「張飛脾氣」明顯大為和善。

也因為如此，馮世寬其實頗得許多年輕官兵的真心愛戴，認為他是歷來最沒有架子、最親切、最不虛矯的部長。

大鵬的驚奇之旅 未來恐難重演

馮世寬穿純白夾克巡視部隊。 圖／軍聞社 分享 facebook

馮世寬身為蔡政府的第一任國防部長，正好面臨募兵制正式上路。相較於前任的嚴明、高廣圻，都曾說服總統暫緩，馮世寬面臨的局勢更險惡，似乎也更「使命必達」，硬在一片唱衰聲中，準時停止徵召義務役。眼見國軍人力缺口不斷浮現，只好削足適履，但，即使腳趾頭都快剁光了，鞋子還是不合腳。

此外，對於國防預算的長期不足，政府把國軍當成「救災提款機」；動搖軍心的年金改革，馮世寬不能說沒有努力爭取，但至少就成果來看，都很難令人滿意。

這是戀棧官位？還是使命必達？或者委曲求全？可能永遠也不會有定論。

唯一可以確定的是，「大鵬的驚奇之旅」不僅空前，在可預見的未來，也很難重演。