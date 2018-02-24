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看新內閣人事 邱毅：扁朝高官親信大量回鍋

2018-02-24 14:35聯合報 記者鄭媁╱即時報導

前立法委員邱毅。圖／本報系資料照
前立法委員邱毅。圖／本報系資料照
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府院昨天公布內閣改組結果，共有五位新任部會首長，分別是外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正。前立委邱毅透過臉書表示，蔡英文主導的內閣改組可説是「請鬼拿藥單」，顯示其將採更強硬的兩岸政策，而陳水扁時期的貪官惡吏也大量回鍋。

邱毅指出，蔡英文擔任陸委會主委時的副手陳明通回鍋。陳水扁執政後期大搞「暴走台獨路線」時，陳明通正擔任陸委會主委，那時出現的兩岸僵局困局，陳明通要負相當的責任，現在要期待他能打開兩岸冷對抗的局面根本不可能，只能說他比較了解蔡英文的想法，處理起兩岸關係更加強硬，更能配合蔡英文的台獨意志。

邱毅表示，吳釗燮將出任外交部長，他在陳水扁時期擔任陸委會主委和駐美代表，政治路線是標準的深綠獨派，他的親叔叔就是話很多的台獨大老吳澧涪；吳釗燮是蔡英文的心腹，蔡要抱緊美國大腿對抗大陸，就必須倚仗吳釗燮的執行力。問題是美國只是在打「台灣牌」，想從大陸取得更多的利益，台灣牌的報酬遞減速度很快，也就是說台灣一旦失去被利用的價值，「棄台論」就不再只是説法，而是現實了。

邱毅也說，蔡英文最怕被大陸斬首，怕大陸武力攻台，怕台灣有人理應外合，所以必須加強國安局的情治功能。陳水扁的愛將柯承亨被擢升掌國安局，代表蔡英文將採霹靂手段對付統派團體與統派人士，對旅台的大陸人士也會強化監控，今後類似拘捕新黨青年軍的綠色恐怖行動將常態化。

邱毅認為，從陳明通、吳釗燮到柯承亨，都是深綠台獨人士，都是陳水扁時期的高官親信。在扁貪汙案東窗事發時，都或多或少受到牽連，但他們過去對扁，今日對蔡，都算忠心耿耿，對蔡英文的「實質台獨路線」很清楚，且執行力都很好。因此，新的蔡英文團隊在兩岸政策會更強硬，更抱緊美國大腿，想狐假虎威挾美以自重，兩岸的火將無可避免地越燒越旺，情勢越發凶險。

蔡英文吳釗燮邱毅內閣

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