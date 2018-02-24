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新聞眼／吳釗燮重回外交戰場 美中台新衝撞？

2018-02-24 00:32聯合報 本報記者林河名

總統府秘書長吳釗燮將轉任外交部長。 圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長吳釗燮將轉任外交部長。 圖／聯合報系資料照片
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總統府秘書長吳釗燮將出任外交部長，由於總統府秘書長形同「院長」級，吳釗燮出任外長看似「降格」；但他重回熱愛的外交工作，或許更有一番作為。不過，以他過去把對美關係定在最高位階，卻對中國大陸不假辭色的作風，敏感的美中台關係，會不會衝撞出更多火花？

蔡英文總統上任後，府方有兩波較大幅度的人事異動，吳釗燮都在其中。從國安會秘書長、總統府秘書長，到即將出任外交部長，均不離權力核心，也可見蔡英文總統對他的倚重。

但在府裡及國安系統的職務之外，吳釗燮仍難忘情外交；蔡總統接見重要訪賓、出訪友邦，都可見到他的身影。

陳水扁執政時，吳釗燮是第一位民進黨籍駐美代表；後來民進黨在野，他又擔任民進黨「駐美代表」，主責對美外交也是他最擅長的部分。

吳釗燮從不諱言，「美國是台灣最重要的朋友」。他還曾經表示，對美關係應定位在最高的位階，「外交大戰略應把美國擺在首位，而不是其他國家或其他地區。」

讓媒體印象深刻的是，吳釗燮擔任駐美代表期間，官邸大門兩側就擺著中華民國及美國國旗，大膽挑戰國務院的規範。被問到美方對國旗有意見怎麼辦？他很乾脆地回了一句：「管他的！」他還曾在雙橡園升過中華民國國旗，唱中華民國國歌。

這種無畏個性，也與其出身背景有關。吳釗燮來自彰化仕紳家族，叔父吳澧培是獨派，二叔吳澍培卻是著名的統派。因為吳澧培的關係，吳釗燮一直與獨派維持良好互動，此次出任外交部長，除了協助蔡英文更完整掌握外交現場及國家戰略，也算回應綠營支持者期待。

然而，台灣外交處境艱難，蔡政府持續強化與美日關係，卻不能迴避對岸的挑戰與掣肘。吳釗燮重回外交戰場，不但要鞏固對美日，更要深化新南向及穩住邦交國，挑戰不小。

吳釗燮民進黨國旗

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