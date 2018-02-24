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人物側寫／「小花媽」低調 行事不拖泥帶水

2018-02-24 00:32聯合報 本報記者楊濡嘉

高雄市副市長許銘春在蔡政府此波人事異動中出線，取代林美珠成為新任勞動部長。 圖／...
高雄市副市長許銘春在蔡政府此波人事異動中出線，取代林美珠成為新任勞動部長。 圖／聯合報系資料照片
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將接任勞動部長的高雄市副市長許銘春，總用「因緣際會」形容自己的經歷，不管當律師或出任高市副市長，行事始終低調；倒是她的「老闆」市長陳菊總是找機會讓她亮相，因她長相酷似陳菊，又有「小花媽」之稱。

五十二歲的許銘春是屏東東港人，父親早逝，母親在聯勤工廠工作，她自台大法律系畢業後取得律師資格。十年前，因接下市長陳菊當選無效官司認識陳菊，之後受邀出任高市新聞處長、法制局長。

許銘春後來一度回歸律師本業，二○一六年出任民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室法律顧問兼發言人之一，蔡當選後再度受陳菊之請，出任高市副市長。

許銘春為人爽快，不拖泥帶水，陳菊請她接新聞處長時，她只考慮半天；這一次行政院長賴清德徵詢她出任勞動部長，她考慮了一天。

她說，新聞處長、勞動部長，是高市府和賴揆的急事，不能拖太久，她做事講求效率，賴揆也講效率，直接電話敲定。

許銘春唱起歌來很動聽，陳菊要唱歌的場合總是找她合唱，她就配合陳菊，唱陳菊拿手好歌，暫不唱自己最喜歡的「甲你攬牢牢」。

她說，之所以喜歡「甲你攬牢牢」這首歌，因為其中的「我欲甲你攬牢牢，乎你袂驚袂擱號」，有她堅持的弱勢關懷意味。

她接任勞動部長，勞團對她有所質疑，但她熟悉的人對她有信心，認為她的EQ高，總是面帶笑容與人溝通，很能和基層搏感情。

勞動部勞團陳菊許銘春

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