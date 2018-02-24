內閣改組爆黑馬…許銘春掌勞部 陳明通接陸委會

2018-02-24 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



高雄市副市長許銘春接任勞動部長。 報系資料照 分享 facebook

賴內閣將改組。行政院昨（23）日發布內閣改組名單。勞動部長和陸委會主委大爆黑馬，分別由高雄市副市長許銘春、台大國發所教授陳明通接任。

國防部長由國安會祕書長嚴德發接任；外交部長由總統府祕書長吳釗燮接任。退輔會主委由前參謀總長邱國正接任。

行政院昨發布五位首長異動。政院發言人徐國勇表示，除了現勞動部長林美珠因健康因素請辭卸任外，包括現任外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、退輔會主委李翔宙等人都「另有安排」。總統府隨後也發布李大維將接任國安會祕書長一職。

這波內閣改組，徐國勇表示，陳明通因要辦理借調手續，陸委會主委一職由副主委林正義暫代，預訂3月中旬交接；其餘首長皆在下周一（26日）交接上任。

台大國發所教授陳明通(右)接任陸委會主委。 報系資料照 分享 facebook

徐國勇表示，這波閣員異動主要是在國防外交兩岸，皆屬於總統府權責；僅林美珠罹癌接受化療仍戮力從公，賴揆實在不忍才准辭。

徐國勇表示，國防外交兩岸之人事，事涉內閣改組，蔡總統亦有與賴揆交換意見；他透露，昨日中午過後賴揆再度進入總統府，約下午2點半回到行政院，遞給他這分異動名單。

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新任勞動部長和陸委會主委大爆黑馬。徐國勇表示，陳明通曾任陸委會副主委、主委，對兩岸事務與交流嫻熟，這次回鍋，對業務駕輕就熟，「能為兩岸事務工作開創新的局面以及新的視野」。

來自高雄市「小內閣」、有「小花媽」稱號的許銘春意外入閣，外界質疑為派系考量。徐國勇表示，許銘春是法律工作者，擔任高雄市府閣員以前，沒參與政治，後來擔任高雄市長陳菊訴訟辯護律師，才進入高雄市府擔任新聞處長，「外界不該以許來自陳菊小內閣，就認為她是哪個派系。」

徐國勇強調，許銘春1989年台大法律系畢業，同年律師高考及格，從事律師多年，擔任過高雄市勞工局顧問，出身勞工家庭，也曾為勞工義務辯護，對勞工法令熟悉，勝任勞動部長無虞。