許銘春掌勞動部 將為勞工3把關

內定出任勞動部長的許銘春強調，未來會很誠意努力地與勞團溝通彼此歧見，並捍衛勞工權益。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

內閣微幅改組，勞動部長由高雄市副市長許銘春接任，面對勞團質疑勞動部長幾乎一年一換，換誰當都一樣，許銘春昨天說，會站在維護勞工權益立場，落實新修勞基法嚴格執法，並有自信與工會對話、溝通。

許銘春強調，自己來自勞工家庭，深切了解勞工的需求和擔心的問題，將落實勞檢、嚴格把關勞工擔心的七休一、延長工時會不會被濫用等問題。

許銘春表示，出任部長並非市長陳菊的推薦，而是三天前，行政院長賴清德主動打電話徵詢她的意願，她考慮了一天，詢問陳菊和家人的意見後，決定接下此艱鉅任務。

許銘春說，以前和賴院長曾因公務見過面，院長可能認為她有律師專業，又有政務官的經歷，且個性比較溫暖一點，才會徵詢她出任勞動部長的意願。

台灣勞工協會秘書長孫友聯認為，勞基法修法時，勞動部長只會背書，質疑「部長根本沒有角色，換誰當都一樣」。高雄市產業總工會理事長江健興也認為，政院完全不尊重勞動部聲音，這種態度不改，勞動部長誰做都一樣。

勞團還抱怨，兩任部長都曾承諾盡快完成蔡英文總統政見「最低工資法」，將參考的社經指標入法，讓每年基本工資穩健調漲，隨著勞動部長每年一換，承諾陸續跳票。

針對勞團的疑慮，許銘春坦承與全國性的工會團體不熟，但自己是單親勞動家庭出身，擔任律師多年，對勞工法令並不陌生，一定會悍衛勞工權益，用最大誠意與工會及勞工對話。

她說，許多勞工擔心三月上路的新修勞基法修法美意能不能落實，做為勞動部長，悍衛勞工權益是當然職責，新法上路後最重要的是要嚴格執行，她會站在勞工的立場全力落實。

她表示，關於勞檢，會詳細了解，既有的應當有一些問題存在，否則不會有那麼多意見，但她都會用誠意化解。

對於高工時、低薪和總統蔡英文提出的起薪三萬之事，她表示，會跟勞動部團隊了解，她的大原則是站在維護勞工的立場，處理勞動部的事務。