張小月、李翔宙下台…國安外交「自己人」歸隊

2018-02-24 00:32 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



蔡政府人事改組，陸委會主委張小月下台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統早已構思的國安團隊換血，在昨天上午終拍板定案。據了解，此波的國安團隊整隊的考量，一是歷經執政初期運作後，府方高層認為時機已到，由自己人分別進入國安局及外交部；二是為因應國際情勢變化，人事布局蘊涵培養兼具國安、外交、兩岸及國防等跨領域歷練的戰略思維，越趨明確。

據指出，由於國安體系牽一髮動全身，蔡總統前晚與核心幕僚討論時，由於陸委會主委張小月接任外交部長的意願不高，高層因此也曾考慮是否暫不更動其職務，但廿七日新會期開議後行政院長將赴立院施政報告並備質詢，因此昨天仍決定宣布陳明通接掌陸委會，至於張小月另有重用，仍會在國安領域歷練；宣布邱國正接掌退輔會，也是基於同樣的思維，如此李翔宙也毋需在廿七日赴立院。

吳釗燮接任外交部長雖顯委屈，府方高層意在由自己人出掌外交系統，以貫徹蔡總統的意志。尤其當前的國際事務治理，除傳統外交工作，更涵括區域安全、地緣政治、非政府組織、國際經貿等各領域事務，吳在陸委會、國安會等經驗，符合蔡總統多重歷練的專業要求。

柯承亨亦然，除是黨內中壯世代，其歷練涵蓋國防、國安、兩岸領域，未來出掌國安局副局長，更將是民進黨在國安局的首位自己人。

陳明通回鍋陸委會，除因卸任陸委會主委後，仍與北京、上海、廈門等對台研究智庫熟稔，且大陸學者私下對陳多持正面評價。此外陳明通熟悉蔡英文總統的兩岸政策，因此特別為總統所倚重。