重掌陸委會／綠營中國通 陳明通執行小英意志

2018-02-24 00:18 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林庭瑤



此波政府人事改組，陳明通回鍋陸委會主委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 這波國安人事改組，台大國發所教授陳明通回鍋陸委會主委，陳教授再次變身陳主委，精準執行總統蔡英文的意志，也將強化民主化台灣的新國家安全觀。

陳明通喜歡別人叫他「阿通」，個性隨和，也帶了點小臭屁。早年他是研究地方派系起家，之後轉到兩岸關係與中國研究，在論辯中，陳明通總能從綠營觀點切入，自成論述雄辯滔滔，成了綠營中國通且桃李滿天下。

蔡英文當陸委會主委期間，陳明通開始進入陸委會出任副主委。他於二○○五年曾草擬一份「中華民國第二共和憲法草案」，初稿透過當時海基會主秘周繼祥送到北京秘密徵詢大陸國台辦的意見。不料，國台辦認為有實質台獨色彩，後來此事不了了之。

此事件於二○○七年曝光，時任陸委會主委的陳明通低調回應稱：「陳主委目前不回應陳教授時期的學術研究活動」。而當時陳水扁賦予陳明通「陸客來台、包機直航」兩大任務，最後功敗垂成；兩岸卻在馬英九上任不久簽署協議，進入大交流時代。

陳主委變成陳教授後，陳明通保持與大陸學者、大陸媒體的往來動能。每年他都會到廈門學術交流，也常低調赴北京閉門座談，還會與陸媒記者在台北吃熱炒喝酒，由於他的特殊多重身分，大家心知肚明，陳明通絕對代表「小英的意志」。

自蔡英文上台後提出「新四不」（承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗老路）的兩岸政策，陳明通把它理論化成「納許均衡」。他認為，「守衡」將是蔡政府要維持的均衡點，只要台灣守住這個衡，不要出狀況，未來卅年就不會有顛覆性的改變。

如今陳教授再度變身成為陳主委，面對中共十九大後邁向新時代的社會主義強國，蔡政府強化台灣主體、台灣價值的兩岸政策，陳明通若沒有找到兩岸雙方都可接受的替代性語言，要「守衡」恐怕是個很大挑戰。