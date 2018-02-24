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觀察站／人事大改組 蔡總統整隊拚選戰

2018-02-24 00:51聯合報 本報記者林河名

蔡英文總統（中）即將上任滿兩年，內閣改組「整隊」再出發，有利打選戰。 圖／聯合報...
蔡英文總統（中）即將上任滿兩年，內閣改組「整隊」再出發，有利打選戰。 圖／聯合報系資料照片
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從農曆過年前就喧嚷不已的內閣改組傳聞，昨天總算塵埃落定。距離年底選戰還有九個月，此次「國安大異動、內政都不動」的改組，雖以國安人事調整為主，但從鋪排情形觀察，仍蘊涵鞏固綠營傳統支持者的布局，以因應地方選舉的需求。

「老藍男」內閣轉綠 穩住基本盤

此次國安團隊重新布局，府方的考量，除了因應國際局勢及兩岸情勢的變化，也因蔡總統即將上任滿兩年，有必要「整隊」再出發。由於年底「九合一」選舉形同蔡英文的期中考，若拖到五二○再調整，距離選舉過近，恐難見成效，不如此時改組。

不過，年底是地方選舉，與國安人事調整有何關係？蔡英文就任總統後，「老藍男」內閣飽受綠營支持者批評。吳釗燮的叔叔、總統府資政吳澧培還曾為此與親侄「翻臉」，痛批蔡英文陷入用人危機。此次內閣改組，不但吳釗燮出任外交部長，陸委會主委也從張小月換成陳明通，再加上陳水扁執政時期的國防部副部長柯承亨也將出任國安局副局長，外交、兩岸及國安單位「由藍轉綠」，獨派想必舒心多了。

陳菊北上 吹響輔選號角

就在內閣改組的前幾天，蔡英文參加春節台商聯誼活動才宣示，「兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動」。相對於獨派要求制憲，陳明通曾提出「中華民國第二共和憲法草案」，提供憲改的另一種選擇，也屬於比較「不獨」的一派。這項人事安排，也是蔡英文間接向對岸展現「善意不變」的訴求。

換言之，吳、陳、柯的安排，也可被解讀為「對外擴大國際空間、兩岸政策維持不變」的基調，直白來說，就是穩住綠營基本盤，也向獨派有所交代。

此外，府方人事布局留下總統府秘書長一職，傳出為高雄市長陳菊「虛位以待」，也是期待在初選的廝殺結束之後，陳菊可以入府協助撫平各方，有利黨內團結，打好年底選戰。

蔡英文選舉吳釗燮陳菊吳澧培

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