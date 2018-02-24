新聞眼／嚴德發、邱國正 能拆解軍人年改引信？

2018-02-24 00:30 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



總統蔡英文（右2）召見國防部長馮世寬（右1），馮才知自己在被改組之列。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「棒打出頭鳥」，愈積極表態、外界呼聲愈高者，往往最後未中選，堪稱蔡政府的「泛軍系」人事運用的思維。此次嚴德發、邱國正分掌國防部、退輔會，正是這種思維的展現。相較扁政府時代拔擢軍人，明顯重視「表態輸誠」，堪稱一大進步，值得肯定。

二〇一六選前，蔡英文已穩居上風，當時就有馬政府時期不得志的退將向綠營靠攏，自認老驥伏櫪，希望再度進身廟堂。然而近兩年下來，最積極期待被任用的部分退將，最後多失望而歸。

蔡政府的這種思維，展現在現役軍中將領的拔擢亦復如是。有將領積極與縣市首長結交，大力配合災害搶救與復原，外界原本認為將更上一層樓，結果最後人事發布，中選的卻是相對低調謹慎的同儕。

這當然是不希望軍人們過度招搖倖進，同時也有權力方面的考量。上述許多「積極進取」例子，往往與執政團隊的某些人或派系特別交好。

一年多來，蔡英文用人可看出，竭力防止軍人與黨內派系或「諸侯」結盟，以免衝擊政府內部的權力平衡。

然而不能否認，能力強的人往往企圖心也大。蔡政府在人事運用上的「安全牌」、「穩定牌」，也有可能使出線者多是奉命唯謹、守成持重，相對缺乏開創魄力。若果真如此，恐非屢次強調「改革」的蔡總統所願。

這次人事異動後，軍人年改方案也即將送到立法院，新任國防部長與退輔會主委面臨的頭號挑戰，就是如何在執政黨意志與軍方袍澤的不平之間，尋求一個平衡點。

嚴德發、邱國正都出身自人數最多的陸軍，在軍中又向來被認為是誠厚的「老實人」，可說已是在此方面能找到的最佳人選。然而，綠營與軍方之間長期互不信任，蔡政府又在最敏感的退休俸問題上點起引信，二人能否將衝突減到最小？恐怕是艱鉅挑戰。